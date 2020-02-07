В ГД хотят разрешить перенаправлять маткапитал с накопительной пенсии

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Депутаты от Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить право женщинам перенаправить материнский капитал с формирования накопительной пенсии на иные цели, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также депутаты Дмитрий Свищев и Елена Строкова.

Законопроектом предлагается установить, что женщины, которые решили направить материнский капитал на формирование накопительной пенсии, вправе отказаться от использования средств по указанному направлению "при условии осуществления их использования по иным предусмотренным указанным федеральным законом направлениям, но до дня назначения накопительной пенсии", говорится в пояснительной записке.

"Порой уже после назначения накопительной пенсии возникает необходимость перенаправить... (материнский капитал) на иные предусмотренные федеральным законом цели, например, на улучшение жилищных условий, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов", - поясняют авторы.

Однако согласно действующему законодательству, после дня назначения накопительной пенсии женщина теряет право направить средства на иные цели.

"В целях решения данной проблемы законопроектом предлагается внести изменение в часть 2 статьи 12 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", предусматривающее право женщин перенаправить средства... (материнского капитала), ранее направленные на формирование накопительной пенсии, по иным предусмотренным указанным федеральным законом направлениям после дня назначения накопительной пенсии", - говорится в документе.