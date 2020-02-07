Toyota продлила приостановку производства в Китае до 16 февраля

Toyota отметила, что ее заводы за пределами Китая работают в штатном режиме. Кроме того, в четверг представитель компании сообщил журналистам, что концерн рассматривает возможность производства деталей в других регионах, чтобы минимизировать экономические последствия приостановки заводов в Китае.