Toyota продлила приостановку производства в Китае до 16 февраля

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota Motor продлевает приостановку производства на своих заводах в Китае до 16 февраля в связи с продолжающимся распространением коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
Ранее Toyota предполагала, что остановка производства продлится до 8 февраля, отмечает агентство.
Автопроизводитель продлевает остановку производства "с учетом различных факторов, включая рекомендации местных и региональных органов власти", цитирует агентство сообщение компании.
Toyota отметила, что ее заводы за пределами Китая работают в штатном режиме. Кроме того, в четверг представитель компании сообщил журналистам, что концерн рассматривает возможность производства деталей в других регионах, чтобы минимизировать экономические последствия приостановки заводов в Китае.
Toyota Motor Corporation - крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.
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