В Ухане более 30 роботов помогают бороться с коронавирусом

Выставочный центр в городе Ухань, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Более 30 шанхайских роботов-дезинфекторов начали работать в больницах китайского города Более 30 шанхайских роботов-дезинфекторов начали работать в больницах китайского города Ухань – эпицентра распространения коронавируса, они помогают медикам бороться с инфекцией, сообщает агентство Синьхуа

Отмечается, что роботов разработала и произвела шанхайская компания TMiRob. Гендиректор организации сообщил СМИ, что роботы белого цвета, их "голова" оснащена распылителем перекиси водорода, а в "живот" встроены девять ультрафиолетовых ламп. Умные роботы могут выполнять обеззараживание разных видов. Также они оснащены специальной технологией для ориентации в пространстве, которая позволяет им избегать столкновений с препятствиями.

Роботы выполняют задачи по обеззараживанию круглосуточно в палатах-изоляторах, отделениях интенсивной терапии, операционных и амбулаторных отделениях крупных больниц города Ухань, где борются с коронавирусом. Они помогают снизить риски перекрестного заражения пациентов и делают работу специалистов более эффективной.