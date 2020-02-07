В Ухане более 30 роботов помогают бороться с коронавирусом

Отмечается, что роботов разработала и произвела шанхайская компания TMiRob. Гендиректор организации сообщил СМИ, что роботы белого цвета, их "голова" оснащена распылителем перекиси водорода, а в "живот" встроены девять ультрафиолетовых ламп. Умные роботы могут выполнять обеззараживание разных видов. Также они оснащены специальной технологией для ориентации в пространстве, которая позволяет им избегать столкновений с препятствиями.
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Роботы выполняют задачи по обеззараживанию круглосуточно в палатах-изоляторах, отделениях интенсивной терапии, операционных и амбулаторных отделениях крупных больниц города Ухань, где борются с коронавирусом. Они помогают снизить риски перекрестного заражения пациентов и делают работу специалистов более эффективной.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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