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Силовики четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

Силовики четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

10:15 07.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный . Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительстве ДНР в СЦКК заявило о десяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики при обстрелах применяли стрелковое вооружение и гранатометы.
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