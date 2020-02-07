Силовики четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 7 фев - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в пятницу журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Представительстве ДНР в СЦКК заявило о десяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило четыре раза", - сказал представитель ведомства.
По его словам, силовики при обстрелах применяли стрелковое вооружение и гранатометы.