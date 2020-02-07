На Дальнем Востоке Су-34 на учениях взлетели на высоту 17 километров

"Весь летный состав <...> успешно выполнил полеты на высотах до 17 тысяч метров при низких температурах, еще раз доказав многофункциональность и надежность летных машин", — говорится в релизе.

Сейчас среднесуточная температура в Хабаровске — ниже минус 20. На высоте около 17 километров воздух холоднее — 55 градусов ниже нуля.

Перед полетами техники проверили все механизмы, ходовые качества и управляемость самолетов на предельных высотах — все оказалось в порядке.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Среди особенностей самолета — увеличенная до четырех тысяч километров дальность полета, максимальная скорость до 1,9 тысячи километров в час, а также новейшая система управления вооружением.