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https://ria.ru/20200207/1564381945.html
На Дальнем Востоке Су-34 на учениях взлетели на высоту 17 километров
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РИА Новости

На Дальнем Востоке Су-34 на учениях взлетели на высоту 17 километров

10:12 07.02.2020 (обновлено: 11:45 07.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИстребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Истребители-бомбардировщики Су-34. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 фев — РИА Новости. Хабаровские военные летчики выполнили полеты на истребителях-бомбардировщиках Су-34, подняв их на максимальную высоту в суровых зимних условиях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"Весь летный состав <...> успешно выполнил полеты на высотах до 17 тысяч метров при низких температурах, еще раз доказав многофункциональность и надежность летных машин", — говорится в релизе.

Сейчас среднесуточная температура в Хабаровске — ниже минус 20. На высоте около 17 километров воздух холоднее — 55 градусов ниже нуля.
Перед полетами техники проверили все механизмы, ходовые качества и управляемость самолетов на предельных высотах — все оказалось в порядке.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 по боевым возможностям относится к поколению самолетов 4+. Он предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей. Среди особенностей самолета — увеличенная до четырех тысяч километров дальность полета, максимальная скорость до 1,9 тысячи километров в час, а также новейшая система управления вооружением.
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