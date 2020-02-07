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Власти Татарстана не нашли нарушений в свадьбе дочери министра в музее
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РИА Новости

Власти Татарстана не нашли нарушений в свадьбе дочери министра в музее

10:07 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЛызловаМинистр культуры Татарстана Ирада Аюпова
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова . Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Свадьба дочери министра культуры Татарстана в галерее современного искусства республики не является нарушением, так как в целях популяризации семейно-брачных отношений галерея входит в перечень учреждений культуры, где возможно проведение подобных церемоний, услуга доступна для всех пар, сообщает министерство культуры Татарстана.
Накануне в соцсетях появилось сообщение о том, что министр культуры Татарстана Ирада Аюпова 2 февраля устроила свадьбу дочери в галерее современного искусства (выставочная площадка Государственного музея изобразительных искусств Татарстана), который в день торжества был закрыт по техническим причинам. В сети чиновницу обвинили в злоупотреблении полномочиями и нецелевом использовании музея.
"Постановлением кабинета министров Республики Татарстан от 3 июня 2010 года "Об использовании объектов историко-культурного наследия для государственной регистрации заключения брака" утвержден перечень учреждений культуры, в которых по желанию лиц, вступающих в брак, может проводиться государственная регистрация заключения брака… В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Такое решение, как отмечается, было принято в целях популяризации семейно-брачных отношений в рамках реализации комплексной программы демографического развития Татарстана до 2010 года и на перспективу до 2030 года, пропаганды среди молодежи культурного наследия, обрядов и традиций народов Татарстана.
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По информации республиканского минкульта, организация церемонии бракосочетания в указанном музее доступна для всех пар. "Для этого необходимо подать заявку и оплатить все расходы, связанные с торжеством, что и сделали молодожены. Они оплатили пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей", - подчеркивает ведомство.
Также министерство выражает надежду, что история, получившая распространение в соцсетях и СМИ, привлечет еще больше молодоженов в стены музея, и приглашает пары, желающие провести церемонию бракосочетания в необычной обстановке, в музеи республики.
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