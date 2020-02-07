Карантин по ОРВИ и гриппу в тюменских школах продлили до 11 февраля

В четверг губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.