Карантин по ОРВИ и гриппу в тюменских школах продлили до 11 февраля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 фев - РИА Новости. Карантин по ОРВИ и гриппу в школах Тюменского района продлен до 11 февраля включительно, сообщает в пятницу оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
В четверг губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что введение карантина в тюменских школах не связано с транспортировкой в регион эвакуированных из Китая из-за коронавируса. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. В среду в Тюмень прибыли два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая. Люди были доставлены на карантин в санаторий "Градостроитель" под Тюменью.
"Карантин по ОРВИ и гриппу в школах Тюменского района продлили до 11 февраля включительно", - говорится в сообщении штаба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV