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В Приморье неизвестные убили амурского тигра
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РИА Новости

В Приморье неизвестные убили амурского тигра

09:50 07.02.2020
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© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр
© Геннадий Шаликов
Амурский тигр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев - РИА Новости. Неизвестные убили краснокнижного амурского тигра в лесу в Приморье, идет расследование, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Нашли подозрительные следы, на место были вызваны сотрудники охотнадзора и полиции, эксперты Центра "Амурский тигр". Было проведено обследование, факт подтвердился - к сожалению, одним тигром стало меньше", - сказал Арамилев.
Как сообщил РИА Новости представитель охотнадзора Приморья, специалисты прибыли на место. "Собранные материалы направлены в полицию. Ведётся следствие", - отметил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.
Амурский тигр
20 декабря 2019, 11:37
Животные, которых нужно спасать. Амурский тигрФедеральный проект "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"
522119117
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Центр "Амурский тигр"Сергей АрамилевПриморский крайПроисшествия
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