В Приморье неизвестные убили амурского тигра

Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.