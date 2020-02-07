В Приморье неизвестные убили амурского тигра

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев - РИА Новости. Неизвестные убили краснокнижного амурского тигра в лесу в Приморье, идет расследование, сообщил РИА Новости генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
"Нашли подозрительные следы, на место были вызваны сотрудники охотнадзора и полиции, эксперты Центра "Амурский тигр". Было проведено обследование, факт подтвердился - к сожалению, одним тигром стало меньше", - сказал Арамилев.
Как сообщил РИА Новости представитель охотнадзора Приморья, специалисты прибыли на место. "Собранные материалы направлены в полицию. Ведётся следствие", - отметил собеседник.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой в 2021-2022 годах.