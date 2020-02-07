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https://ria.ru/20200207/1564380888.html
Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы
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РИА Новости

Путин подписал указ о выплате ветеранам к 75-летию Победы

09:48 07.02.2020 (обновлено: 10:44 07.02.2020)
74326
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Сумма составит 75 тысяч рублей. В апреле-мае ее получат постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии:
инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками;
вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.
Уточняется, что бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.
Финансирование расходов — в том числе на доставку выплаты — обеспечит правительство.
Ветераны
5 февраля, 16:59
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Обсудить 156
МоскваФинляндияЯпонияВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
поражаюсь с нашего народа. Не дают денег ветеранам - недовольны. Дают - тоже недовольны. Вот 100%, еслиб раздали не по 75к, а по 500к, тоже нашлись бы недовольные
7 февраля, 10:34
VTVoffka T
98504448
Ничего себе тут народ богатый собрался. 75к для вас - подачка, мелочь, копейки?
7 февраля, 10:52
VTVoffka T
64202430
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