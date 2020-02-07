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На Аляске пять человек погибли при крушении самолета
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РИА Новости

На Аляске пять человек погибли при крушении самолета

09:43 07.02.2020
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© Фото : страница Alaska State Troopers (Official) на FacebookПолиция штата Аляска
Полиция штата Аляска
© Фото : страница Alaska State Troopers (Official) на Facebook
Полиция штата Аляска . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пять человек скончались в результате крушения небольшого самолета у города Бетел в американском штате Аляска, сообщили местные правоохранители.
Самолет местной авиалинии Yute Air летел у западного побережья штата – из города Бетел в населенный пункт Кипнук. На борту самолета находились пилот и четыре пассажира.
"Примерно в 13.50 потерпевший крушение самолет был обнаружен приблизительно в 12 милях к юго-западу от (местности-ред.) Тунтутулиак. Спасательно-координационный центр запустил (вертолет – ред.) Blackhawk из Бетеля на место происшествия и подтвердил, что все пятеро находившихся на борту, скончались ", - говорится в сообщении.
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