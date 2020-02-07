На Аляске пять человек погибли при крушении самолета

"Примерно в 13.50 потерпевший крушение самолет был обнаружен приблизительно в 12 милях к юго-западу от (местности-ред.) Тунтутулиак. Спасательно-координационный центр запустил (вертолет – ред.) Blackhawk из Бетеля на место происшествия и подтвердил, что все пятеро находившихся на борту, скончались ", - говорится в сообщении.