В Чувашии отстранили от должности шестого министра

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра транспорта Чувашии Александр Николаев стал шестым по счету главой министерства, освобожденным от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым после ухода в связи с потерей доверия предыдущего главы региона Михаила Игнатьева, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В тот же день он освободил от должности руководителя администрации главы республики Юрия Васильева и министра финансов Светлану Енилину. И.о. руководителя администрации главы Чувашии был назначен Николай Каргин, и.о. министра финансов - Михаил Ноздряков. 3 февраля были освобождены от исполнения обязанностей министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев. 5 февраля и.о. министра культуры была назначена Роза Лизакова, и.о. министра экологии – Виктор Косачев. 6 февраля был освобожден от исполнения обязанностей министр экономического развития Чувашии Павел Иванов.
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"Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания - 6 февраля.
Временно исполняющем обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии назначен заместитель регионального минтранса Сергей Яхатин.
4 февраля, 14:47Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.