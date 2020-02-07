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В Чувашии отстранили от должности шестого министра
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РИА Новости

В Чувашии отстранили от должности шестого министра

09:39 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра транспорта Чувашии Александр Николаев стал шестым по счету главой министерства, освобожденным от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым после ухода в связи с потерей доверия предыдущего главы региона Михаила Игнатьева, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В тот же день он освободил от должности руководителя администрации главы республики Юрия Васильева и министра финансов Светлану Енилину. И.о. руководителя администрации главы Чувашии был назначен Николай Каргин, и.о. министра финансов - Михаил Ноздряков. 3 февраля были освобождены от исполнения обязанностей министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев. 5 февраля и.о. министра культуры была назначена Роза Лизакова, и.о. министра экологии – Виктор Косачев. 6 февраля был освобожден от исполнения обязанностей министр экономического развития Чувашии Павел Иванов.
Врио главы Чувашии Олег Николаев
5 февраля, 12:09
В Чувашии назначили исполняющего обязанности министра культуры
"Освободить Николаева Александра Михайловича от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики. Уточняется, что указ вступает в силу со дня подписания - 6 февраля.
Временно исполняющем обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии назначен заместитель регионального минтранса Сергей Яхатин.
Президент РФ В. Путин встретился с главой Чувашии М. Игнатьевым
4 февраля, 14:47
Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики.
Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев
3 февраля, 15:21
Врио главы Чувашии поручил доработать программу развития республики
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Олег Николаев (политик)ЧувашияПолитика
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