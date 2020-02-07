В Чувашии отстранили от должности шестого министра

Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В тот же день он освободил от должности руководителя администрации главы республики Юрия Васильева и министра финансов Светлану Енилину. И.о. руководителя администрации главы Чувашии был назначен Николай Каргин, и.о. министра финансов - Михаил Ноздряков. 3 февраля были освобождены от исполнения обязанностей министр труда и соцзащиты Сергей Димитриев, министр экологии Иван Исаев и министр культуры Константин Яковлев. 5 февраля и.о. министра культуры была назначена Роза Лизакова, и.о. министра экологии – Виктор Косачев. 6 февраля был освобожден от исполнения обязанностей министр экономического развития Чувашии Павел Иванов.