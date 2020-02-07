В Иркутске полиция применила оружие при погоне за нарушителями

"Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше. Его коллеги для остановки преследуемого автомобиля применили табельное оружие", - сказала Волк.