В Иркутске полиция применила оружие при погоне за нарушителями

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Сотрудник уголовного розыска проехал три километра на крыше автомобиля при задержании злоумышленников, пока его коллеги пытались с помощью оружия их остановить, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, оперативниками была получена информация о двух местных жителях, промышляющих кражами из автомобилей, и организована засада в Ленинском районе Иркутска. Поздним вечером молодые люди с помощью специального прибора отключили сигнализацию машины и забрали из нее сумку. Заметив сотрудников полиции, они попытались скрыться на своем автомобиле.
"Один из полицейских, не растерявшись, успел забраться на крышу транспортного средства. На протяжении трех километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры. Несмотря на риск в любой момент оказаться на проезжей части, сотрудник уголовного розыска сумел удержаться на крыше. Его коллеги для остановки преследуемого автомобиля применили табельное оружие", - сказала Волк.
Остановить автомобиль удалось, повредив заднее колесо. Полицейские задержали злоумышленников, похищенная сумка, в которой находились банковские карты и ювелирные изделия, была изъята.
По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям "Кража" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Два фигуранта находятся под подпиской о невыезде, третий – пока задержан.
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