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2020-02-07T09:34+0300
https://ria.ru/20200207/1564380042.html
Эксперты: коронавирус не стал причиной "золотой лихорадки" на рынках
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РИА Новости

Эксперты: коронавирус не стал причиной "золотой лихорадки" на рынках

09:34 07.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМужчина рисует иероглифы на тротуаре в китайском городе Цзюцзян
Мужчина рисует иероглифы на тротуаре в китайском городе Цзюцзян
© REUTERS / Thomas Peter
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Стоимость золота на мировом рынке с середины января выросла на 45 долларов - до 1585 долларов за унцию, но эта "лихорадка" в большей степени вызвана общими фундаментальными факторами, нежели распространением коронавируса в Китае, и скоро прекратится, уверены опрошенные РИА Новости эксперты.
"Такое явление как вспышка ранее неизвестного вирусного заболевания по определению носит скоротечный характер. Опыт показывает, что влияние подобных событий на рынки непродолжительно - может продолжаться от нескольких недель до нескольких месяцев", - заявил старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.
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О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года, а позже специалисты установили возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Сообщения о вирусе привели к падению индексов азиатских бирж в первый день открытия торгов после новогодних праздников, однако спад быстро сменился ростом в расчете на поддержку экономики со стороны китайских властей.
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Не золотом единым

Золото пользуется повышенным спросом инвесторов под влиянием любых тревожных экономических и геополитических новостей. Неожиданная вспышка коронавирусной инфекции подхлестнула спрос на желтый металл и на связанные с ним производные торговые инструменты. Однако покупки во фьючерсах на золото продолжались всего четыре неполных торговых дня: с 29 января по 2 февраля. В течение трех последующих суток они растеряли весь свой прирост.
Дальнейшее серьезное удорожание контрактов на золото под влиянием подобного фактора возможно лишь в том случае, если продолжится неконтролируемое широкое распространение инфекции – что маловероятно, считает Манжос.
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"Стоит отметить, что нереализовавшаяся январская угроза прямого военного конфликта между США и Ираном в начале января вызвала более масштабный прирост в стоимости фьючерсов", - отметил он.
"Реакция рынка золота на вспышку вируса до сих пор была очень приглушенной, так как с 20 января объемы торгов металлами практически не изменились", - считает глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен. Он также заметил, что спрос на безопасные активы сместился в сторону государственных облигаций США, которые сейчас считаются "тихой гаванью" для капитала даже в большей степени, нежели золото.
"Золото несильно отреагировало на распространение вируса, даже со стороны спекулянтов не наблюдается повышенной активности в металле. Полагаю, что крупные инвесторы предпочитают покупать бонды, судя по падающей доходности, и акции", - согласна аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.
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Без осложнений

Если посмотреть на предыдущие аналогичные ситуации в Китае, то последствия коронавируса для экономики Китая еще могут проявиться в течение 6-12 месяцев, но эффект все равно будет незначительным, уверена Лукичева. "В первом квартале возможно снижение темпов роста, но это вероятно не только из-за эпидемии", - отметила эксперт.
Многие предыдущие инфекционные вспышки также происходили из Китая, включая "птичий грипп", атипичную пневмонию и другие, напомнил Хансен из Saxo Bank. Самый заметный скачок цен на золото, по его словам, отмечался во время вспышки атипичной пневмонии: тогда, с декабря 2002 года по февраль 2003 года цена желтого металла подскочила на 16%.
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"Однако это ралли было скорее результатом роста напряженности перед вторжением в Ирак в марте 2003 года США и союзниками", - уверен эксперт.
Впрочем, полностью исключать вероятность осложнений от коронавируса для рынков не стоит, поскольку Китай был и остается "мировой фабрикой", предупреждает Манжос из "Алго Капитал".
"Распространяющаяся эпидемия способна нанести экономике Китая ущерб, сопоставимый с потерями от торговой войны с США", - сказал эксперт.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайУханьСШАЭкономика
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