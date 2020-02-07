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В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь
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РИА Новости

В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь

09:31 07.02.2020 (обновлено: 12:28 07.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды, кран с водой
Сезонное отключение горячей воды, кран с водой
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Восемнадцать семей, живущих в многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала), обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает The News Minute.
По их словам, вначале во всем доме стоял запах спиртного, а на следующий день из кранов полилась "смесь ликера и воды".
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Оказалось, что шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Позже его закрыли и конфисковали все спиртные напитки.
На прошлой неделе чиновники получили разрешение на их утилизацию и закопали прямо возле бара. В результате шесть тысяч литров алкоголя просочились в систему водоснабжения и смешались с водой.
Власти уже организовали доставку питьевой воды пострадавшим жителям дома и начали очищать скважину.
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ИндияАлкогольВ мире
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