В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Восемнадцать семей, живущих в многоквартирном доме в индийском городе Триссур (штат Керала), обратились к властям с жалобами на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает The News Minute.
По их словам, вначале во всем доме стоял запах спиртного, а на следующий день из кранов полилась "смесь ликера и воды".
17 октября 2019, 09:20В США жилой дом затопило кровью
Оказалось, что шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Позже его закрыли и конфисковали все спиртные напитки.
На прошлой неделе чиновники получили разрешение на их утилизацию и закопали прямо возле бара. В результате шесть тысяч литров алкоголя просочились в систему водоснабжения и смешались с водой.
Власти уже организовали доставку питьевой воды пострадавшим жителям дома и начали очищать скважину.