В Приморье проверят данные о "концлагере для животных"

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев - РИА Новости. Полиция в Приморье проводит проверку по информации в соцсетях о том, что житель Артема на своем участке убивает собак.
На платформе change.org опубликована петиция в адрес прокуратур Артема и Приморья, в которой авторы просят закрыть "концлагерь для животных" и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь. По информации в петиции, на участке уже несколько лет убивают и разделывают на мясо собак, животных держат в клетках в плохих условиях. Также отмечается, что волонтерам периодически удается вызволять псов. В соцсетях распространяется видео, снятое на участке. На нем видны привязанная истощенная собака, лужи крови на земле и множество ошейников на территории у дома.
"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы отдела МВД России по городу Артему.
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