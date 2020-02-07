В Приморье проверят данные о "концлагере для животных"

"Полиция проверяет информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ", - сообщил РИА Новости представитель пресс-службы отдела МВД России по городу Артему.