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У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер
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РИА Новости

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

09:26 07.02.2020 (обновлено: 09:28 07.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтолица Эстонии Таллин
Столица Эстонии Таллин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Столица Эстонии Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, семерых членов экипажа удалось спасти, сообщила пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны (ДПП).
"Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23.40 (00.40 мск) в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание", - говорится в сообщении.
Центр морской охраны Эстонии организовал совместную с Финляндией спасательную операцию и сообщил о терпящем бедствие траулере находившимся поблизости судам.
По данным ДПП, первым на помощь терпящему бедствие судну прибыл танкер под либерийским флагом, обнаруживший в воде спасательный плот. Находившихся в нем людей подняли на борт, двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа для медицинской проверки в таллинскую Северо-Эстонскую региональную больницу. Все члены экипажа - граждане России.
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ЭстонияФинляндияРоссияВ мире
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