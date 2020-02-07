У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

ХЕЛЬСИНКИ, 7 фев - РИА Новости. Российский рыболовный траулер затонул в ночь на пятницу у берегов Эстонии, семерых членов экипажа удалось спасти, сообщила пресс-служба эстонского департамента полиции и погранохраны (ДПП).
"Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23.40 (00.40 мск) в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание", - говорится в сообщении.
Центр морской охраны Эстонии организовал совместную с Финляндией спасательную операцию и сообщил о терпящем бедствие траулере находившимся поблизости судам.
По данным ДПП, первым на помощь терпящему бедствие судну прибыл танкер под либерийским флагом, обнаруживший в воде спасательный плот. Находившихся в нем людей подняли на борт, двоих пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки. Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа для медицинской проверки в таллинскую Северо-Эстонскую региональную больницу. Все члены экипажа - граждане России.