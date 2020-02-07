У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

"Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23.40 (00.40 мск) в 15 милях к северу от полуострова Юминда. Он был передан по радио вместе с координатами. У траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту было потеряно электропитание", - говорится в сообщении.