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В Москве хотят ввести систему наблюдения за таксистами
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РИА Новости

В Москве хотят ввести систему наблюдения за таксистами

09:21 07.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВодитель такси на Бульварном кольце в Москве
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Систему наблюдения за таксистами, которая будет отслеживать время работы и отдыха водителей, а также наличие водительских прав и страховки, планируют запустить в столице в течение 2020 года, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в интервью газете "Известия".
По словам заммэра, это будет специальное городское программное обеспечение, и агрегаторы будут подключать таксистов через шлюз, который учитывает рабочее время каждого таксиста.
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Он рассказал, что некоторые таксисты сначала отрабатывают 8–10 часов у одного агрегатора, потом переключаются на другой. Новая система сделает невозможным такое переключение. Кроме того, она позволит полиции в онлайн-режиме понимать, кто управляет такси или машиной каршеринга.
"Это никак не затронет агрегаторы, но они будут понимать, сколько данный водитель отработал у другого агрегатора, отдохнул он или нет... Эта система будет связана с базой данных ГИБДД и увидит наличие водительских прав у каждого водителя, а также наличие страховки", - заявил Ликсутов.
Он отметил, что данную систему планируют ввести в течение 2020 года, подчеркнув, что она требует тестирования, доработок и приведения в "боевой" режим.
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Заммэра также заявил о необходимости ужесточить контроль за каршеринговыми машинами. При этом он отметил, что такие авто попадают в аварии не чаще, чем любые другие.
"Недопустимо, чтобы человек, лишенный прав за грубые нарушения ПДД, который ранее садился за руль пьяным и лишился за это права управления автомобилем, садился в машину каршеринга под чужим аккаунтом. Вся правоохранительная система должна такие случаи отсекать, и наказание за это должно быть не административный штраф, а вплоть до ареста, уголовного дела, потому что такое не должно повторяться. Это угроза безопасности дорожного движения, за которой — человеческие жизни", - добавил Ликсутов.
Он подчеркнул, что поправки в КоАП не понадобятся, но наказание за такое нарушение должно быть переквалифицировано в уголовную ответственность.
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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