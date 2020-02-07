В Москве хотят ввести систему наблюдения за таксистами

"Недопустимо, чтобы человек, лишенный прав за грубые нарушения ПДД, который ранее садился за руль пьяным и лишился за это права управления автомобилем, садился в машину каршеринга под чужим аккаунтом. Вся правоохранительная система должна такие случаи отсекать, и наказание за это должно быть не административный штраф, а вплоть до ареста, уголовного дела, потому что такое не должно повторяться. Это угроза безопасности дорожного движения, за которой — человеческие жизни", - добавил Ликсутов.