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Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд
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РИА Новости

Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд

09:08 07.02.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Новомосковского административного округа утвердила обвинительное заключение по делу москвича, обвиняемого в убийстве стюардессы, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Десятого июля 2019 года в номере одного из отелей в Новой Москве было найдено тело 23-летней стюардессы "с признаками насильственной смерти в виде асфиксии". Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", которое вызвало широкий общественный резонанс.
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Правоохранительные органы задержали 26-летнего москвича, который дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление из ревности.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ... оно будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Нефедова.
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Новая МоскваРоссияПроисшествия
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