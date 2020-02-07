Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд

Жителя Йошкар-Олы будут судить за попытку убийства после срыва свадьбы

Жителя Йошкар-Олы будут судить за попытку убийства после срыва свадьбы

Правоохранительные органы задержали 26-летнего москвича, который дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление из ревности.

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ... оно будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Нефедова.