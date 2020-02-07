Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Прокуратура Новомосковского административного округа утвердила обвинительное заключение по делу москвича, обвиняемого в убийстве стюардессы, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.
Десятого июля 2019 года в номере одного из отелей в Новой Москве было найдено тело 23-летней стюардессы "с признаками насильственной смерти в виде асфиксии". Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Убийство", которое вызвало широкий общественный резонанс.
Правоохранительные органы задержали 26-летнего москвича, который дал признательные показания, пояснив, что совершил преступление из ревности.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу ... оно будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Нефедова.