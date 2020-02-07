Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе

ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Плату за пользование шкафчиками для одежды в школе Артема Приморского края, о которой сообщили в соцсетях, пока не собирают, такое решение может быть принято с согласия родителей учеников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
Жительница Артема в Instagram написала, что директор местной школы предлагает родителям платить за пользованием шкафчиками для одежды 300 рублей в месяц. Информация широко разошлась в местных СМИ.
"Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания", — сказал собеседник.
По его словам, сейчас все дети пользуются шкафчикам бесплатно, решение о введении оплаты еще не принято.