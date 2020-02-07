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2020-02-07T11:54+0300
https://ria.ru/20200207/1564379205.html
Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе
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РИА Новости

Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе

09:06 07.02.2020 (обновлено: 11:54 07.02.2020)
19810
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкДети в школе
Дети в школе
© РИА Новости / Антон Уницын
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Дети в школе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 фев — РИА Новости. Плату за пользование шкафчиками для одежды в школе Артема Приморского края, о которой сообщили в соцсетях, пока не собирают, такое решение может быть принято с согласия родителей учеников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации города.
Жительница Артема в Instagram написала, что директор местной школы предлагает родителям платить за пользованием шкафчиками для одежды 300 рублей в месяц. Информация широко разошлась в местных СМИ.

"Шкафчики в школе имеются для учащихся всех классов. Некоторые родители захотели индивидуальные шкафчики, и предприниматель предложил такой вариант (с оплатой), но решение будут принимать родители, для этого проведут городские собрания", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас все дети пользуются шкафчикам бесплатно, решение о введении оплаты еще не принято.
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АртемПриморский крайОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Ещё можно собирать деньги за прогулки по коридору и за вход в каждый класс. А за выход из класса - вдвое. Очень перспективная бизнес-идея.
7 февраля, 09:18
Адам Ваксель
57110006
Ну хотя индивидуальные, пусть и платят, если не устраивает, как у всех . Рио опять жареные заголовки!!!!
7 февраля, 09:18
Алексей Алексеев
7000016
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