Лиса пробралась в одно из зданий британского парламента

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Сотрудники офисного здания, которое относится к комплексу парламента Великобритании в Лондоне, в четверг вечером стали свидетелем необычного, "очень британского инцидента" - в здание пробралась лиса, сообщает газета Guardian.
"Команда Лопес: просто уходил из Вестминстерского офиса на ночь и увидел лису, которая поднималась по эскалатору в (здании) Portcullis House! С 2017 года мы видели некоторые странные вещи в парламенте, но это самое странное!" - говорится в Twitter-аккаунте британского парламентария Джулии Лопес.
Как сообщает издание, лиса успела добраться до четвертого этажа, прежде чем полиция поймала ее. Сотрудники полиции посадили животное в коробку и выпустили на улицу.
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