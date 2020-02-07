Лиса пробралась в одно из зданий британского парламента

"Команда Лопес: просто уходил из Вестминстерского офиса на ночь и увидел лису, которая поднималась по эскалатору в (здании) Portcullis House! С 2017 года мы видели некоторые странные вещи в парламенте, но это самое странное!" - говорится в Twitter-аккаунте британского парламентария Джулии Лопес.