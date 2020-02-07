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Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
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РИА Новости

Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

09:01 07.02.2020 (обновлено: 12:32 07.02.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich / Телеведущая Регина Дубовицкая
Телеведущая Регина Дубовицкая
CC BY-SA 3.0 / Schekinov Alexey Victorovich /
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с порталом Teleprogramma рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
"Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", — сказала она.
Телеведущая добавила, что до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается.
Ранее о своих пенсиях рассказали Елена Ханга и Евгений Петросян. По словам телеведущей, она получает 23 тысячи рублей, а юморист — "двадцать с лишним тысяч".
Певица Любовь Успенская
6 февраля, 09:46
Любовь Успенская назвала размер своей пенсии
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Елена ХангаРегина ДубовицкаяпенсииЕвгений ПетросянРоссияОбщество
Популярные комментарии
А что у нас отдельные формулы для расчетов пенсий знаменитостей? Чем емае, они лучше всех нас. Что за категория "достаточно знаменитая" "не достаточно знаменитая". Как они достали.... Наши знаменитости.
7 февраля, 10:01
ИЮИрина Южная
8550002
Лучше бы ее вообще никто не знал. Может, и пенсия была бы больше, - за Аншлаг надо вычитать из пенсии.
7 февраля, 09:50
Владимир Ф. Быченков
51110006
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