Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Телеведущая Регина Дубовицкая в беседе с порталом Teleprogramma рассказала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
"Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", — сказала она.
Телеведущая добавила, что до сих пор работает и ей нравится то, чем она занимается.
Ранее о своих пенсиях рассказали Елена Ханга и Евгений Петросян. По словам телеведущей, она получает 23 тысячи рублей, а юморист — "двадцать с лишним тысяч".
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