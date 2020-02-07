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2020-02-07T08:59+0300
https://ria.ru/20200207/1564378970.html
ОПЕК+ рекомендовала продлить сокращение добычи нефти до конца года
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РИА Новости

ОПЕК+ рекомендовала продлить сокращение добычи нефти до конца года

08:59 07.02.2020
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Технический комитет экспертов стран соглашения ОПЕК+ по итогам прошедшего заседания по вопросу сокращения добычи сырья в качестве стабилизации нефтяного рынка после вспышки коронавируса, дополнительно рекомендовал продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца 2020 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на делегата в техкомитете.
"Эксперты рекомендовали продлить действующее на данный момент соглашение о сокращении добычи до конца года", - говорится в сообщении.
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В четверг агентство также сообщало, что по итогам прошедшего заседания эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.
Теперь организация ожидает решения России. По словам делегата, ответ может прийти в ближайшие выходные.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
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Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене. Однако из-за вспышки коронавируса в Китае ОПЕК+ обсуждает перенос министерских встреч на более ранний срок, а СМИ сообщали об анализе альянсом дополнительных действий для поддержания баланса на рынке, включая варианты увеличения сокращения добычи и продление соглашения.
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ОПЕККитайРоссияВ мире
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