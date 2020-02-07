ОПЕК+ рекомендовала продлить сокращение добычи нефти до конца года

В четверг агентство также сообщало, что по итогам прошедшего заседания эксперты рекомендуют дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.