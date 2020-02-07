В Челябинской области более 180 человек обследуют из-за коронавируса

"У нас 182 человека находятся под медицинским наблюдением, из них 69 - граждане Китая, которые посещали родину. Остальные местные жители, которые выезжали на отдых. Они наблюдаются по месту проживания", - сказала она журналистам.

Она уточнила, что из общего числа наблюдаемых 23 человека были госпитализированы, в настоящее время половина из них уже выписана из лечебных учреждений.

Также, по ее данным, на этой неделе к медикам в Кусинском районе обратилась семья из числа трудовых мигрантов, которые на новогодние праздники выезжали в КНР. "За ними было установлено медицинское наблюдение. Это ребенок и мама. Они были изолированы в больнице Миасса, обследованы. У ребенка выявлен вирус парагриппа, у мамы ничего", - пояснила она. У них заканчивается виза и 9 февраля они уезжают на родину, пояснила Лучинина.