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2020-02-07T08:53+0300
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В Челябинской области более 180 человек обследуют из-за коронавируса
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РИА Новости

В Челябинской области более 180 человек обследуют из-за коронавируса

08:53 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В больнице. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 фев – РИА Новости. Более 180 человек в Челябинской области находятся под медицинским наблюдением по подозрению на коронавирус, из них 69 – граждане Китая, сообщила в пятницу замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.
"У нас 182 человека находятся под медицинским наблюдением, из них 69 - граждане Китая, которые посещали родину. Остальные местные жители, которые выезжали на отдых. Они наблюдаются по месту проживания", - сказала она журналистам.
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Она уточнила, что из общего числа наблюдаемых 23 человека были госпитализированы, в настоящее время половина из них уже выписана из лечебных учреждений.
Также, по ее данным, на этой неделе к медикам в Кусинском районе обратилась семья из числа трудовых мигрантов, которые на новогодние праздники выезжали в КНР. "За ними было установлено медицинское наблюдение. Это ребенок и мама. Они были изолированы в больнице Миасса, обследованы. У ребенка выявлен вирус парагриппа, у мамы ничего", - пояснила она. У них заканчивается виза и 9 февраля они уезжают на родину, пояснила Лучинина.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорВОЗКитайРоссияУханьЧелябинская областьОбщество
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