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Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы
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РИА Новости

Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

08:52 07.02.2020 (обновлено: 11:51 07.02.2020)
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваАлексей Гордеев
Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Алексей Гордеев станет заместителем председателя Госдумы, сообщил журналистам руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы", — сказал Неверов.

Освободившийся мандат, по его словам, перейдет к Гордееву, который возглавлял ту же региональную группу на выборах 2016 года.
Во вторник, 11 февраля, этот вопрос будет рассмотрит сама нижняя палата парламента.
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Биография Алексея Гордеева
"Алексей Васильевич — политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы", — добавил Неверов, отметив, что этот вопрос фракция уже обсуждала со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Сейчас Неверов сам занимает пост вице-спикера. Он пояснил, что из-за возросшей нагрузки "Единая Россия" сочла целесообразным разделить должности вице-спикера и руководителя фракции.
Неверов напомнил, что вице-спикер курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, а также международных отношений (Ближний Восток, Турция и Иран).

"В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами", — отметил политик.

По мнению Неверова, если распределение мандатов пройдет без затяжек, то вероятно, что Гордеев приступит к работе в Госдуме еще до конца февраля.
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Единая РоссияСергей НеверовГеннадий КуликГосдума РФАлексей ГордеевПолитика
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