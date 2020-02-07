Алексей Гордеев переходит на должность зампреда Госдумы

Ранее Гордеев занимал пост вице-премьера в правительстве Дмитрия Медведева.

"Геннадий Васильевич Кулик на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Государственной Думы. Заявление об этом он уже написал. В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении им полномочий депутата будет рассмотрен на Совете Государственной думы", — сказал Неверов.

Освободившийся мандат, по его словам, перейдет к Гордееву, который возглавлял ту же региональную группу на выборах 2016 года.

Во вторник, 11 февраля, этот вопрос будет рассмотрит сама нижняя палата парламента.

"Алексей Васильевич — политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы", — добавил Неверов, отметив, что этот вопрос фракция уже обсуждала со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Сейчас Неверов сам занимает пост вице-спикера. Он пояснил, что из-за возросшей нагрузки "Единая Россия" сочла целесообразным разделить должности вице-спикера и руководителя фракции.

Неверов напомнил, что вице-спикер курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками, а также международных отношений (Ближний Восток, Турция и Иран).

"В связи с этим я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией "Единая Россия", региональными парламентами", — отметил политик.