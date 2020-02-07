Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T08:47+0300
https://ria.ru/20200207/1564378729.html
Ученый назвал варианты преодоления дефицита воды в Крыму
https://cdn22.img.ria.ru/images/154917/87/1549178778_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_77b9c3a91007a4a482f0c7f7f59e647c.jpg
РИА Новости

Ученый назвал варианты преодоления дефицита воды в Крыму

08:47 07.02.2020
3915
© РИА Новости / Макс ВетровСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму
© РИА Новости / Макс Ветров
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Крым исторически является вододефицитным регионом, поэтому требуется комплексный подход к минимизации рисков, связанных с нехваткой воды, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.
Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалось, что вода с 10 февраля будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития. В последние дни в Крыму идут затяжные дожди.
Северо-Крымский канал
1 февраля, 15:42
В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
"Крым исторически является вододефицитным регионом, поэтому нужно обратить внимание на рациональное и экономное использование существующих водных ресурсов в целях минимизации возможных рисков, связанных с дефицитом. И тут первое – водопотери. По разным оценкам, степень изношенных водопроводных сетей, которые в основном строились еще в советское время, составляет от 30 до 50%. Поэтому необходима более интенсивная работа по их замене", - сказал Прокопов.
Кроме того, по его словам, необходимо повсеместно переходить на современные экономные способы орошения, что уже стали применять во многих хозяйствах, а также регулировать использование аграриями установок по разгону облаков.
Григорий Иоффе
5 февраля, 14:55
Глава ОП Крыма назвал заявления Киева о подаче воды спекуляциями
Вместе с тем, ученый сомневается в эффективности установки крупных опреснительных станций, так как на полуострове отсутствуют подходящие территории для сброса солей. Единственным приемлемым местом, по его мнению, может стать восточный Крым, в районе поселка Щелкино.
Прокопов считает, что нужно более систематизировано использовать очищенные сточные воды для орошения. "Поскольку в Крыму важную роль играет конденсационная влага, нужно прекратить строительство карьеров, разрушающих горные массивы, такие как Агармыш, а также холмы и гряды на Керченском полуострове", - подчеркнул Прокопов. Геоэколог также отметил, что нужно обеспечить водоохранную зону рек и не допускать в их близи высадку интенсивно обрабатываемых садов, загрязняющих природные воды химикатами.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
2 февраля, 11:15
В парламенте Крыма оценили слова депутата Рады о продаже воды
Прокопов подчеркнул, что вопрос нехватки водных ресурсов могло бы снять возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, однако пока данный вопрос находится в подвешенном состоянии.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, эта вода использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур, а также в восточной части полуострова. Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых артезианских скважин.
2034824
Обсудить 1
Юрий ГоцанюкКрымРоссияУкраинаОбщество
Рекомендуем
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Дети в школе
Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе
Прокуратура
Дело об убийстве стюардессы в Новой Москве направили в суд
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Посольство США в Минске
Эксперт оценил возможный пересмотр статуса белорусской экономики
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Телеведущая Регина Дубовицкая
Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
Сезонное отключение горячей воды, кран с водой
В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Пляж Нячанга, Вьетнам
Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса
Отвал соли на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
Поклонская обвинила Украину в уничтожении озера на границе с Крымом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев рассказал о массовой драке на юге Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Астероид над Землей
Ученый объяснил, почему инопланетяне не услышат земные радиопередачи
Стенд компании Роснефть
МИД прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния