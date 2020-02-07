Ученый назвал варианты преодоления дефицита воды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. Крым исторически является вододефицитным регионом, поэтому требуется комплексный подход к минимизации рисков, связанных с нехваткой воды, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Григорий Прокопов.

Ранее глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней. В свою очередь, глава администрации Елена Проценко заявила, что Симферополь перейдет на подачу воды по графику в связи с ее нехваткой в водохранилищах, снабжающих город водой. Планировалось, что вода с 10 февраля будет подаваться с 6 до 10 утра и вечером. Позже премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что на сегодня нет необходимости вводить график подачи воды. По его словам, задача администрации города - быть максимально готовыми к различным сценариям развития. В последние дни в Крыму идут затяжные дожди.

"Крым исторически является вододефицитным регионом, поэтому нужно обратить внимание на рациональное и экономное использование существующих водных ресурсов в целях минимизации возможных рисков, связанных с дефицитом. И тут первое – водопотери. По разным оценкам, степень изношенных водопроводных сетей, которые в основном строились еще в советское время, составляет от 30 до 50%. Поэтому необходима более интенсивная работа по их замене", - сказал Прокопов.

Кроме того, по его словам, необходимо повсеместно переходить на современные экономные способы орошения, что уже стали применять во многих хозяйствах, а также регулировать использование аграриями установок по разгону облаков.

Вместе с тем, ученый сомневается в эффективности установки крупных опреснительных станций, так как на полуострове отсутствуют подходящие территории для сброса солей. Единственным приемлемым местом, по его мнению, может стать восточный Крым, в районе поселка Щелкино.

Прокопов считает, что нужно более систематизировано использовать очищенные сточные воды для орошения. "Поскольку в Крыму важную роль играет конденсационная влага, нужно прекратить строительство карьеров, разрушающих горные массивы, такие как Агармыш, а также холмы и гряды на Керченском полуострове", - подчеркнул Прокопов. Геоэколог также отметил, что нужно обеспечить водоохранную зону рек и не допускать в их близи высадку интенсивно обрабатываемых садов, загрязняющих природные воды химикатами.

Прокопов подчеркнул, что вопрос нехватки водных ресурсов могло бы снять возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу, однако пока данный вопрос находится в подвешенном состоянии.