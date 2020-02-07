Эксперты рассказали, как уберечь детей от соблазнов кибермира

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Роскачество рассказало, как родители могут помочь ребенку снизить зависимость от онлайн-игр, на которые дети нередко тратят здоровье и деньги из семейного бюджета, говорится в материалах организации

"Чем раньше ребенок начал приобщаться к компьютеру, тем выше шансы, что он станет зависимым от гаджетов. Крайне важно, во что именно играет ребенок – пусть лучше это будут образовательные игры, улучшающие навыки чтения, логики и счета. Агрессивные игры с ненормативной лексикой и жестокими сюжетами пробуждают в ребенке деструктивное поведение", - утверждают эксперты.

Эксперты предупреждают, что неограниченное увлечение компьютерными играми нередко приводит к ухудшению зрения, искривлению позвоночника, "компьютерному" артриту. Кроме того, это нарушение режима дня и бессонница, снижение качества учёбы и ухудшение навыков устной речи, раздражительность и агрессивность. Более двух часов в день за компьютером – первый шаг к зависимости.

Чтобы помочь детям избежать пагубного влияния кибермира, Роскачество рекомендует родителям договориться с ребенком, когда и сколько времени он может потратить на компьютерные игры. Что касается форматов, где требуется оплата за лучшие возможности, то такие траты можно ограничить с помощью специальной детской карты с лимитом расходования средств.

Кроме того, отличная альтернатива компьютерным играм – секции и кружки. "Увлеченный каким-либо видом спорта или творчеством, ребенок вряд ли станет целыми днями сидеть за компьютером. Это увлечение, возможно, перерастет в будущую профессию", - отмечается в сообщении.