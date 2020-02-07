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Туризм
2020-02-07T08:13+0300
https://ria.ru/20200207/1564378246.html
Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса
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РИА Новости

Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса

08:13 07.02.2020
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© Depositphotos / dinhhangПляж Нячанга, Вьетнам
Пляж Нячанга, Вьетнам
© Depositphotos / dinhhang
Пляж Нячанга, Вьетнам . Архивное фото
НЯЧАНГ, 7 фев - РИА Новости. Туристические места курортного города Нячанг во Вьетнаме, популярного у россиян, корректируют работу в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии коронавируса в стране. Датой начала эпидемии называется 23 января, когда два первых случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме. В заявлении подчеркивается, что вспышка является "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".
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Как передает корреспондент РИА Новости, храмовый комплекс Понагар средневекового государства Тямпа прекратил работу из-за вспышки нового вида вируса. Предупреждения о закрытии достопримечательности, куда часто привозили как российских, так и китайских туристов, размещены около официальных касс на трех языках: вьетнамском, английском и китайском. Информацию о закрытии комплекса распространили также среди организаторов туристических поездок.
Кроме того, крупнейший во Вьетнаме парк развлечений "Винперл" также принял меры предосторожности: его сотрудники перед входом измеряют температуру каждого посетителя. У входа также размещена информация о симптомах и мерах предосторожности - не касаться руками рта, глаз и носа, пользоваться защитными масками и антибактериальными средствами для рук. Такие средства находятся в свободном доступе на стойках, где работают сотрудники парка.
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Защитные маски в Нячанге найти не так просто. Еще неделю назад их можно было приобрести в любой аптеке города в любом количестве. Однако теперь в центральной части города во многих аптеках такие маски закончились.
Масками чаще пользуются жители Вьетнама, туристы из Кореи и Китая, россияне редко.
Крупные отели предупреждают своих постояльцев о распространении вируса, бесплатно выдавая маски, а также предлагают купить термометр для измерения температуры самостоятельно.
Ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) объявило о том, что все разрешения, выданные на осуществление перелетов между Вьетнамом и Китаем, были временно аннулированы.
В аэропортах Вьетнама также введен дополнительный режим - у всех пребывающих и вылетающих измеряется температура с помощью тепловых экранов.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмВьетнамКитайНячанг
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