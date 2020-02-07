Туристические места Нячанга во Вьетнаме закрыли из-за коронавируса

Ранее премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии коронавируса в стране. Датой начала эпидемии называется 23 января, когда два первых случая заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы во Вьетнаме. В заявлении подчеркивается, что вспышка является "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

Как передает корреспондент РИА Новости, храмовый комплекс Понагар средневекового государства Тямпа прекратил работу из-за вспышки нового вида вируса. Предупреждения о закрытии достопримечательности, куда часто привозили как российских, так и китайских туристов, размещены около официальных касс на трех языках: вьетнамском, английском и китайском. Информацию о закрытии комплекса распространили также среди организаторов туристических поездок.

Кроме того, крупнейший во Вьетнаме парк развлечений "Винперл" также принял меры предосторожности: его сотрудники перед входом измеряют температуру каждого посетителя. У входа также размещена информация о симптомах и мерах предосторожности - не касаться руками рта, глаз и носа, пользоваться защитными масками и антибактериальными средствами для рук. Такие средства находятся в свободном доступе на стойках, где работают сотрудники парка.

Защитные маски в Нячанге найти не так просто. Еще неделю назад их можно было приобрести в любой аптеке города в любом количестве. Однако теперь в центральной части города во многих аптеках такие маски закончились.

Масками чаще пользуются жители Вьетнама, туристы из Кореи и Китая, россияне редко.

Крупные отели предупреждают своих постояльцев о распространении вируса, бесплатно выдавая маски, а также предлагают купить термометр для измерения температуры самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) объявило о том, что все разрешения, выданные на осуществление перелетов между Вьетнамом и Китаем, были временно аннулированы.