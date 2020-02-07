Трассу до норильского аэропорта открыли для движения после ограничений

В администрации города сообщили, что штормовое предупреждение, введенное в понедельник из-за сильного ветра, также снимается. По данным синоптиков, в пятницу в Норильске ожидается небольшой снег, низовая метель, южный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, в некоторых районах - с порывами до 25 метров. Температура – от минус пяти до минус десяти градусов. По данным сервиса Yandex.Погода, сейчас в городе три градуса мороза и ветер девять метров в секунду.