Новак прокомментировал возможное сокращении добычи нефти

"Я думаю, это вопрос ближайших дней. Как ситуация будет развиваться, посмотрим в течение ближайших нескольких дней", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос сколько времени нужно России для того, чтобы определиться с решением по возможному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.