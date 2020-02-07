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Новак прокомментировал возможное сокращении добычи нефти
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РИА Новости

Новак прокомментировал возможное сокращении добычи нефти

07:57 07.02.2020 (обновлено: 08:27 07.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Решение России по возможному сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+ является вопросом ближайших дней, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я думаю, это вопрос ближайших дней. Как ситуация будет развиваться, посмотрим в течение ближайших нескольких дней", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос сколько времени нужно России для того, чтобы определиться с решением по возможному сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+.
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О том, к чему склоняется Россия, по его словам, можно будет сказать на следующей неделе.
В четверг агентство Блумберг сообщало со ссылкой на делегата технического комитета экспертов ОПЕК+, что по итогам прошедшего заседания этого техкомитета он рекомендует дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Теперь организация ожидает решения России.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
Дальнейшая судьба сделки ОПЕК+ должна быть определена на планируемых 5-6 марта министерских встречах альянса в Вене.
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