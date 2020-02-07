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2020-02-07T11:24+0300
https://ria.ru/20200207/1564377907.html
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
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РИА Новости

В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина

11:23 07.02.2020 (обновлено: 11:24 07.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании. Этими сведениями она поделилась в письме РБК.
Герасименко подчеркнула, что UFG получила согласие от членов семьи Мишустина на разглашение информации о его доходах, несмотря на то, что сведения такого рода не подлежат раскрытию.
По словам представителя компании, действующий председатель правительства стал партнером группы с 25-процентной долей в 2008 году по приглашению Бориса Федорова, занимавшего в то время пост министра финансов. Кроме того, Мишустин становился учредителем с долей в 25 процентов и при создании новых фондов.
"Федоров очень ценил умение Мишустина выстраивать отношения с людьми и, если хотите, его мозги и аналитические навыки. По его мнению, у Мишустина, пожалуй, у одного из немногих из государственных служащих была безупречная репутация среди международного и российского делового сообщества", — пояснила Герасименко.
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Она добавила, что в 2009 году Мишустин как ключевой руководитель получил вознаграждение в размере порядка 79 миллионов рублей или 2,5 миллиона долларов. Эта сумма, отметила Герасименко, по большей части состояла из бонусов по сделкам, и Мишустин эти средства задекларировал в следующем году.
В марте 2010 года из-за возвращения на госслужбу он передал 100 процентов собственности траста своей жене Владлене Мишустиной с обязательством перед партнерами UFG о продаже этих активов. Однако из-за последствий кризиса 2008 года продать все активы в тот же год было невозможно, и партнеры инвесткомпании договорились с Мишустиной, что выкупят доли по мере поступления предложений от покупателей. Впоследствии она задекларировала 11,55 миллиона долларов доходов, полученных от траста UFG, как этого требовало российское законодательство и внутренние правила инвесткомпании.
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В 2013 году после принятия федерального закона "о введении дополнительных ограничений не только на самих госслужащих, но и их супругов и несовершеннолетних детей" стороны пришли к решению о передаче активов матери и сестре Михаила Мишустина Луизе Мишустиной и Наталье Стениной для исключения приобретения долей недружественными акционерами. В 2013-2015 годах Мишустина получила 11,9 миллиона долларов, а Стенина — 10,1 миллиона. Соответствующие суммы они отразили в декларациях рублях.
Общая сумма всех трех бенефициаров от траста за 2010-2015 годы составила 33,55 миллиона долларов или 2,15 миллиарда рублей (по текущему курсу), заключила представитель инвесткомпании.
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UFGМихаил МишустинПолитика
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Красивая легенда.
7 февраля, 11:58
КМКалинка Малинкова
982303123
Не... но не кухарка же должна управлять государством?
7 февраля, 11:26
николай агнин
491121049
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