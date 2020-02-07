Сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил сельский магазин

"Днем 6 февраля в деревне Кабаклы Чановского района был совершен разбой. Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов. Сообщение о преступлении поступило в полицию", — говорится в сообщении.

Подозреваемого полицейские задержали в его же доме. В ходе обыска полицейские изъяли у него только часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он уже употребил в пищу, а флакон духов выпил.