Сибиряк с игрушечным пистолетом ограбил сельский магазин

НОВОСИБИРСК, 7 фев — РИА Новости. Житель деревни Кабаклы Чановского района, вооружившись, предположительно, игрушечным пистолетом, ограбил местный продуктовый магазин – похищенные пельмени он съел, а женские духи выпил, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.
"Днем 6 февраля в деревне Кабаклы Чановского района был совершен разбой. Местный житель, ранее не судимый 54-летний мужчина, угрожая продавщице магазина пистолетом, завладел пачкой пельменей и двумя флаконами женских духов. Сообщение о преступлении поступило в полицию", — говорится в сообщении.
Подозреваемого полицейские задержали в его же доме. В ходе обыска полицейские изъяли у него только часть похищенного. Как пояснил мужчина, половину пачки пельменей он уже употребил в пищу, а флакон духов выпил.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Согласно показаниям фигуранта, при нападении он использовал игрушечный пистолет, который выбросил в снег по дороге домой", — говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
28 ноября 2019, 12:45В Подмосковье мужчина c игрушечным пистолетом ограбил магазин