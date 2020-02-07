Япония намерена расширять совместную деятельность с Россией на Курилах

ТОКИО, 7 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу на "Съезде за возвращение северных территорий" заявил о том, что Япония хочет в этом году еще более расширить отрасли совместной экономической деятельности на "северных островах" , как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым ведем переговоры для поиска решения, взаимоприемлемого для обеих сторон. В прошлом году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора", - сказал министр иностранных дел Японии.

Съезд проходит ежегодно в так называемый День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены кабмина.

"День северных территорий" отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.