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2020-02-07T06:50+0300
https://ria.ru/20200207/1564377241.html
Япония намерена расширять совместную деятельность с Россией на Курилах
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РИА Новости

Япония намерена расширять совместную деятельность с Россией на Курилах

06:50 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды России. Курильские острова
Виды России. Курильские острова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Виды России. Курильские острова. Архивное фото
ТОКИО, 7 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу на "Съезде за возвращение северных территорий" заявил о том, что Япония хочет в этом году еще более расширить отрасли совместной экономической деятельности на "северных островах", как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с министром иностранных дел России (Сергеем) Лавровым ведем переговоры для поиска решения, взаимоприемлемого для обеих сторон. В прошлом году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора", - сказал министр иностранных дел Японии.
Съезд проходит ежегодно в так называемый День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем традиционно принимают участие премьер-министр, глава МИД и другие члены кабмина.
"День северных территорий" отмечается в Японии в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Вчера, 06:25
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В 2018 году в Сингапуре по итогам встреча на высшем уровне между президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Абэ Синдзо премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это является серьезной уступкой со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование возвращения четырех островов и только после этого — заключение мирного договора.
Острова Уруп
23 января, 11:22
СМИ: Токио замалчивал факты о переговорах 1956 года о Южных Курилах
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Тосимицу МотэгиКурильские островаЯпонияРоссияСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
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