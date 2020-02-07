В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Правительство работает над законопроектом об упрощении гражданам других государств получения российского гражданства. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
В пресс-службе правительства уточнили, что речь идет о том, чтобы сделать недействительным пункт в статье закона "О гражданстве Российской Федерации". Он подразумевает, что наряду с другими необходимым условием приобретения гражданства России иностранными гражданами является отказ от имеющегося у них иного гражданства.
Как рассказали "Ъ" в кабмине, работа над документом находится на финальной стадии. Его могут внести в Госдуму уже в этом месяце после согласования с администрацией президента.
"Мы хотим в весеннюю сессию этот вопрос закрыть, чтобы все желающие могли стать гражданами России", – рассказал СМИ вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, в законе о гражданстве также могут отменить требования о непрерывном проживании иностранного гражданина на территории России в течение пяти лет.
Кроме того, может быть исключена необходимость подтверждения законного источника дохода.