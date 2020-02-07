Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T06:08+0300
https://ria.ru/20200207/1564377024.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564136513_0:0:2930:1649_1036x0_80_0_0_891222c4fbec672fb618b69fe19f24e2.jpg
РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса

06:08 07.02.2020
340
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДевушка надевает защитную маску
Девушка надевает защитную маску
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Девушка надевает защитную маску. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для защиты от коронавирусной инфекции помимо мытья рук и использования маски следует заниматься физкультурой, правильно питаться, высыпаться и регулярно проводить влажную уборку, следует из инфографических материалов, опубликованных на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора.
"Профилактика гриппа, коронавируса и других ОРВИ: носите маску, мойте руки, правильно питайтесь, занимайтесь физкультурой, хорошо высыпайтесь, пользуйтесь антисептиком, прикрывайте рот при кашле и чихании, регулярно проводите влажную уборку, прививайтесь от гриппа", - говорится в материалах.
Наиболее тяжело болезнь протекает у детей в возрасте до двух лет, особенно у младенцев до 6 месяцев, пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом, а также у пациентов с ослабленным иммунитетом, уточняется в материалах. При этом заболеть может каждый человек, несмотря на возраст, пол, условия жизни и состояние здоровья, подчеркивается в материалах.
Основными симптомами коронавируса являются жар, кашель, насморк и затрудненное дыхание. Коронавирусная инфекция опасна, так как вакцины от нее нет, а инкубационный период длинный и бессимптомный, поясняется в материале.
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
Вчера, 15:25
В Тюмени рассказали об условиях содержания попавших в карантин
Чтобы быстрее поправиться и никого не заразить, при кашле, насморке и температуре следует оставаться дома и обращаться к врачу, подчеркивается в сообщении.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 погибли. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
110100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорОбщество
Рекомендуем
Отель в Анталье
Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
Спутники в лаборатории компании OneWeb
Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
Пассажиры в салоне самолета
Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу
Человеческий мозг
Назван способ замедлить старение мозга
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
Цех розлива водки
Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
Паспорт гражданина РФ и Конституция РФ
В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
Санта-Фе-де-Богота. Столица Колумбии
Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
В посольстве пока не знают о состоянии россиян на лайнере в Японии
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова рассказала о возвращении из Сирии российских детей
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
06:24В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства
06:18Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
06:08В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
05:59Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить
05:55Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
05:49Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
05:41Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
05:39Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу
05:38Назван способ замедлить старение мозга
05:33Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове
05:25Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
05:20Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
05:19Оперштаб по коронавирусу обсудит завышение аптеками цен на лекарства
05:16США заявили о поддержке Турции в их ответе на действия Дамаска
05:11Лавров пригласил своего мексиканского коллегу посетить Москву
05:04В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
04:59В посольстве пока не знают о состоянии россиян на лайнере в Японии
04:51США возмущены убийством мирных протестующих в Ираке, заявил Помпео
04:48Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния