В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Для защиты от Для защиты от коронавирусной инфекции помимо мытья рук и использования маски следует заниматься физкультурой, правильно питаться, высыпаться и регулярно проводить влажную уборку, следует из инфографических материалов, опубликованных на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора

"Профилактика гриппа, коронавируса и других ОРВИ: носите маску, мойте руки, правильно питайтесь, занимайтесь физкультурой, хорошо высыпайтесь, пользуйтесь антисептиком, прикрывайте рот при кашле и чихании, регулярно проводите влажную уборку, прививайтесь от гриппа", - говорится в материалах.

Наиболее тяжело болезнь протекает у детей в возрасте до двух лет, особенно у младенцев до 6 месяцев, пожилых людей, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и диабетом, а также у пациентов с ослабленным иммунитетом, уточняется в материалах. При этом заболеть может каждый человек, несмотря на возраст, пол, условия жизни и состояние здоровья, подчеркивается в материалах.

Основными симптомами коронавируса являются жар, кашель, насморк и затрудненное дыхание. Коронавирусная инфекция опасна, так как вакцины от нее нет, а инкубационный период длинный и бессимптомный, поясняется в материале.

Чтобы быстрее поправиться и никого не заразить, при кашле, насморке и температуре следует оставаться дома и обращаться к врачу, подчеркивается в сообщении.