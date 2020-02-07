Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России

В некоторых российских регионах средняя цена на водку за год наоборот снизилась. Так произошло в Ненецком автономном округе - на 13,9%, до 345 рублей, в Забайкальском крае - на 12,9%, до 288 рублей, в Оренбургской области - на 4,2%, до 279 рублей, в республике Алтай - на 3,9%, до 286 рублей, в Еврейской автономной области - на 3,8%, до 378 рублей, в Калининградской области - на 3,1%, до 284 рублей.