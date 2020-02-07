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2020-02-07T05:55+0300
https://ria.ru/20200207/1564376912.html
Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
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РИА Новости

Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России

05:55 07.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Самая дорогая водка в России продается на Чукотке и в Якутии, а самую дешевую можно найти в Удмуртии, при этом сильнее всего за год водка подорожала в Севастополе, выяснила по просьбе РИА Новости IT-компания "Эвотор", проанализировав средние чеки алкомаркетов и динамику цен в несетевой рознице с января 2019 года по январь 2020 года.
Для анализа использовались данные 600 тысяч онлайн-касс "Эвотор" по всей России.
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"В январе 2020 года средняя цена на бутылку водки объемом 0,5 литра составила 294 рубля, за год она выросла на 3,2%. Несмотря на рост минимальных розничных цен на алкоголь и рост акцизов, цена на водку за год выросла примерно на уровне инфляции. По данным Росстата, инфляция за год в декабре 2019 года составила 3%", - рассказали в пресс-службе "Эвотор".
Самая высокая средняя цена на водку была зафиксирована исследователями на Чукотке - 461 рубль (плюс 4,4% за год) и в Якутии - 458 рублей (плюс 6,2% за год). Дешевле всего в январе этого года водка стоила в Удмуртии - 241 рубль (плюс 3,6%). Среди регионов с самыми низкими средними ценами на водку также: Мордовия - 253 рубля (ее стоимость за год не изменилась), Вологодская область - 259 рублей (плюс 4,2% за год), Пермский край - 264 рубля (плюс 5,7% за год).
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Сильнее всего за год цены на водку выросли в Севастополе - на 18%, до 299 рублей, в Волгоградской области - на 17%, до 326 рублей, в Ивановской области - на 15,5%, до 301 рубля, Ульяновской области - на 15%, до 317 рублей. В Москве средняя цена на водку выросла на 3,6%, до 343 рублей, в Санкт-Петербурге - на 6%, до 319 рублей.
В некоторых российских регионах средняя цена на водку за год наоборот снизилась. Так произошло в Ненецком автономном округе - на 13,9%, до 345 рублей, в Забайкальском крае - на 12,9%, до 288 рублей, в Оренбургской области - на 4,2%, до 279 рублей, в республике Алтай - на 3,9%, до 286 рублей, в Еврейской автономной области - на 3,8%, до 378 рублей, в Калининградской области - на 3,1%, до 284 рублей.
"Средний чек в российских алкомаркетах за год вырос на 4%, до 334 рублей. Больше всего в алкогольных магазинах тратят москвичи - 498 рублей. Высокий средний чек также в Коми - 398 рублей, Санкт-Петербурге - 382 рубля и Нижегородской области - 342 рубля. Меньше всего оставляют денег в алкомаркетах жители Челябинской области - 259 рублей, Марий Эл - 217 рублей и Чувашии - 200 рублей", - рассказали в "Эвотор".
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