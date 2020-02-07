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Туризм
2020-02-07T05:50+0300
https://ria.ru/20200207/1564376788.html
Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/152138/34/1521383426_0:76:1920:1156_1036x0_80_0_0_c65810d49ab1780d6d322b0f611447d9.jpg
РИА Новости

Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу

05:39 07.02.2020 (обновлено: 05:50 07.02.2020)
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CC0 / Pixabay / StockSnap / Пассажиры в салоне самолета
Пассажиры в салоне самолета
CC0 / Pixabay / StockSnap /
Пассажиры в салоне самолета. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру провел исследование по просьбе РИА Новости и выяснил, как опасность заражения коронавирусом повлияла на деятельность авиакомпаний: члены экипажей авиаперевозчиков работают в масках, на борту стало много обеззараживающих средств, а также появились специальные меднаборы.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31 тысячи человек, из них 636 погибли.
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Представитель авиакомпании Smart Avia сообщил, что "на борту каждого самолета авиакомпании находится специальный медицинский комплект, инструкция предписывает бортпроводникам внимательно наблюдать за пассажиром в случае его (ее) плохого самочувствия и доложить об этом экипажу ВС". Кроме того, в ближайшее время поступят спреи для спиртовой дезинфекции рук, которые буду выдаваться пассажирам по их просьбе.
Бортпроводники "Уральских авиалиний" осуществляют сервисную деятельность в медицинских масках. "В случае выявления пассажира с инфекционным заболеванием действуют по плану противоэпидемической готовности: заблаговременное уведомление служб аэропорта прилета о больном пассажире, изоляция больного пассажира на борту и обеспечение ухода за ним, обеспечение медицинскими масками остальных пассажиров и сбор контактных данных пассажиров, для этого на борту имеется бортовой набор Biohazard", — отметили там.
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На рейсах Vietnam Airlines в/из КНР, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и Японии бортпроводники используют одноразовые перчатки и маски, а на всех воздушных судах есть универсальный профилактический комплект: антисептические салфетки, перчатки, маски — ровно по количеству пассажирских кресел, членов экипажа. Кроме того, перевозчик сейчас не предоставляет услуг с использованием журналов, газет, наушников, одеял, а питание подает в одноразовых боксах вместо сервировки на подносе, как было раньше.
Finnair предоставляет своим экипажам дезинфицирующие средства для рук и маски, а также дезинфицирующее средство, которое экипаж может использовать на борту. Концепция обслуживания полета будет несколько скорректирована, чтобы ограничить контакт между экипажем и пассажирами. Помимо этого, экипаж не остается на ночь в Китае, а сразу же возвращается домой.
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