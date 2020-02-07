Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сервис путешествий Сервис путешествий Туту.ру провел исследование по просьбе РИА Новости и выяснил, как опасность заражения коронавирусом повлияла на деятельность авиакомпаний: члены экипажей авиаперевозчиков работают в масках, на борту стало много обеззараживающих средств, а также появились специальные меднаборы.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31 тысячи человек, из них 636 погибли.

Представитель авиакомпании Smart Avia сообщил, что "на борту каждого самолета авиакомпании находится специальный медицинский комплект, инструкция предписывает бортпроводникам внимательно наблюдать за пассажиром в случае его (ее) плохого самочувствия и доложить об этом экипажу ВС". Кроме того, в ближайшее время поступят спреи для спиртовой дезинфекции рук, которые буду выдаваться пассажирам по их просьбе.

Бортпроводники "Уральских авиалиний" осуществляют сервисную деятельность в медицинских масках. "В случае выявления пассажира с инфекционным заболеванием действуют по плану противоэпидемической готовности: заблаговременное уведомление служб аэропорта прилета о больном пассажире, изоляция больного пассажира на борту и обеспечение ухода за ним, обеспечение медицинскими масками остальных пассажиров и сбор контактных данных пассажиров, для этого на борту имеется бортовой набор Biohazard", — отметили там.

На рейсах Vietnam Airlines в/из КНР, Вьетнама, Таиланда, Южной Кореи и Японии бортпроводники используют одноразовые перчатки и маски, а на всех воздушных судах есть универсальный профилактический комплект: антисептические салфетки, перчатки, маски — ровно по количеству пассажирских кресел, членов экипажа. Кроме того, перевозчик сейчас не предоставляет услуг с использованием журналов, газет, наушников, одеял, а питание подает в одноразовых боксах вместо сервировки на подносе, как было раньше.