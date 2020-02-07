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Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове
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РИА Новости

Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове

05:33 07.02.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidКандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич в Нью-Хэмпшире
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич в Нью-Хэмпшире
© REUTERS / Brendan McDermid
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич в Нью-Хэмпшире . Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Пит Буттиджич с небольшим отрывом победил на кокусах, избиравших кандидата в президенты США от демократов в штате Айова, сообщил местный штаб Демократической партии после подсчета 100% голосов.
Согласно итоговым данным, Буттиджич набрал 564 012 голосов, а его основной соперник Берни Сандерс – 562 497 голоса.
На третьем месте Элизабет Уоррен – 387 069 голосов, считавшийся фаворитом Джо Байден только четвертый – 341 172 голоса.
Голосование в Айове состоялось еще в понедельник, но подсчет голосов затянулся из-за сбоя в приложении. Ранее председатель Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес призвал перепроверить результаты голосования в Айове.
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Кокусы – это собрания партийного актива. Некоторые специально регистрируются в партию для этой цели. Кокусы отличается от праймериз тем, что представляют собой не тайное голосование бюллетенями, а очное, открытое голосование.
Жители Айовы известны серьезным отношением к своим обязанностям на собраниях-кокусах. Взамен им доверена роль первых избирателей в стране, которые "прорежают" поле кандидатов и отсеивают бесперспективные кандидатуры.
Кокусы проводятся обеими партиями. У демократов на номинацию в претенденты претендуют 11 кандидатов, в том числе бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, предприниматели Том Стайер и Эндрю Янг. Миллиардер Майкл Блумберг в Айове кампанию не вёл.
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Пит БуттиджичБерни СандерсАйоваДемократическая партия СШАСШАВ мире
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