Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове

Шах и Митт. Сенат США сделал Трампа третьим, а его срок – вторым В США такого еще не было, чтобы сенатор поддержал импичмент президента-однопартийца. Хотя было это у них всего трижды. И каждый раз удачно для того, против кого было. Но Трамп первый, кому после этого идти на второй.