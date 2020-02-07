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Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
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РИА Новости

Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки

05:25 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Россия при содействии Мексики будет расширять диалог с интеграционными объединениями Латинской Америки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам рабочей встречи с главой МИД Мексики Марсело Эбрардом в Мехико.
"Стороны выразили обоюдную готовность продвигать диалог между Россией и различными интеграционными объединениями Латинской Америки и Карибского бассейна, уделив особое внимание председательству Мексики в Сообществе латиноамериканских и карибских государств CELAC", - сказал Лавров на пресс-конференции.
По словам главы МИД, Россия приветствует планы мексиканских коллег использовать свое председательство для укрепления CELAC и расширения его внешних связей, в том числе с нашей страной.
Текущий визит Сергея Лаврова в Мексику стал третьим с момента его назначения министром иностранных дел России (до этого он был здесь в 2005 и 2010 годах).
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При этом турне Лаврова по региону - второе за последние полгода, летом он уже посетил Кубу, Бразилию, Суринам.
Рабочая поездка Лаврова в Мексику прошла в юбилейный год - 130 лет назад (11 декабря 1890 года) между странами были установлены дипломатические отношения, и в российском МИД подчеркнули, что переговоры в Мехико с министром иностранных дел Эбрардом призваны активизировать как политический диалог, так и экономическое сотрудничество.
После пресс-конференции в Мехико Лавров в сопровождении журналистского пула немедленно направился в аэропорт, чтобы вылететь в Каракас, где его примет президент Венесуэлы Николас Мадуро.
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