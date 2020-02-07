Оперштаб по коронавирусу обсудит завышение аптеками цен на лекарства

МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Оперативный штаб по борьбе с Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России в пятницу обсудит ситуацию с завышением аптечными сетями цен на ряд лекарств, будет поднят вопрос о возможном лишении аптек лицензии.

В частности, как сообщила в четверг возглавляющая штаб вице-премьер РФ Татьяна Голикова , Федеральная антимонопольная служба должна представить принимаемые меры по решению данной проблемы. Также ожидаются доклады Росздравнадзора и министерства промышленности и торговли на тему обеспечения промышленностью того потребительского спроса, который сейчас есть на средства индивидуальной защиты.

На брифинге для журналистов в прошлую пятницу Голикова заявила, что власти страны просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с новой коронавирусной инфекцией в мире и не завышать цены на препараты и средства индивидуальной защиты.

В среду на совещании правительства Голикова рассказала, что некоторые аптеки подняли цены на маски с 1 рубля 50 копеек до 70-100 рублей. Росздравнадзор запустил горячую линию для населения, куда каждый гражданин страны может обратиться с информацией по завышению цен.

Президент России Владимир Путин заявил, что аптечная сеть в России достаточно обширна, поэтому закрытие двух-трех повышающих цены заведений не будет иметь негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения лекарствами. Он также подчеркнул, что на эту ситуацию надо реагировать.

Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался.