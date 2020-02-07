США заявили о поддержке Турции в их ответе на действия Дамаска

ООН, 7 фев – РИА Новости. США всецело поддерживают Турцию в ее ответе на действия Дамаска в Идлибе, заявила постпред США при ООН Келли Крафт.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

"США всецело поддерживают Турцию, союзника по НАТО, в их ответе в качестве самообороны на неоправданные атаки режима Асада на турецкие наблюдательные посты, которые привели к гибели турецких военных", - заявила американский дипломат, выступая на заседании Совета безопасности ООН по Сирии.

По ее словам, США "в ужасе" от эскалации ситуации в Идлибе и требуют от генсека ООН решительных действий в этой связи.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа самым решительным образом осуждает варварские и неоправданные военные наступления режима Асада, Ирана, "Хезболлах" и России. Наш сигнал сегодня таков: ситуация на северо-западе Сирии требует незамедлительного, всеобъемлющего и проверяемого режима прекращения огня. К астанинскому форуму нет доверия по установлению такого режима перемирия", - сказала она.

Крафт обвинила Россию в провале установления режима перемирия. "Ни к ним (России – ред.), ни к Ирану, ни к режиму Асада нет доверия по установлению режима перемирия, не говоря уже о выходе на политическое решение (конфликта)", - добавила постпред.

В среду сирийская армия установила полный контроль над городом Саракиб в провинции Идлиб, который является ключевым и стратегически важным ввиду расположения на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо).

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.