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В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
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РИА Новости

В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"

05:04 07.02.2020
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© AP Photo / Kay NietfeldЗдание Рейхстага в Берлине, Германия
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
© AP Photo / Kay Nietfeld
Здание Рейхстага в Берлине, Германия . Архивное фото
БЕРЛИН, 7 фев – РИА Новости. Угрозы США о введении новых санкций против проекта "Северный поток-2" должны встретить решительный ответ со стороны Германии и Европы, вся аргументация Вашингтона о защите украинских интересов, по всей видимости, не имеет отношения к истинным целям американцев, заявил РИА Новости глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что США могут ввести новые санкции против проекта "Северный поток-2", если Россия попытается завершить строительство трубопровода. Новые санкции могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.
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"Действия американцев достигли уровня, когда это невыносимо. Необходимо противодействовать этому со всеми вытекающими последствиями. Мы не штат США, Европа тоже им не является. Мы суверенная страна, которая самостоятельно определяет свою политику, в том числе энергетическую. Соединенные Штаты ставят под сомнение этот суверенитет. Мы должны соответствующим образом реагировать на последние угрозы и уже наложенные санкции", - заявил Эрнст, добавив, что в качестве возможной контрмеры могут быть введены "штрафные тарифы на американский газ, поставляемый в Европу".
По словам главы комитета, правительство ФРГ "должно работать в этом направлении на европейском уровне". Он подчеркнул, что "не может быть, чтобы мы всегда вели неэффективные переговоры, в то время как американцы делают с нами, что хотят, это должно закончиться".
"Не в последнюю очередь, действия американцев против "Северного потока-2" показывают, что вопрос энергоснабжения Украины был предлогом. США нет дела до Украины, речь идет однозначно о собственных экономических интересах. Россия и Украина договорились о транзите газа, но эффекта разрядки не последовало. США хотят поставлять свой газ в Европу, поэтому они пытаются разрушить успешные для Германии и России торговые отношения", - добавил глава комитета бундестага.
"Я все еще вижу заинтересованность федерального правительства в поддержке "Северного потока-2". Однако заметно, что здесь также присутствует пессимизм и беспомощность. США – это большой рынок, экономические взаимозависимости очень сильны. Многие видят в США партнера, а не конкурента, который безжалостно отстаивает свои интересы. На это я отвечу: Европа также экономически сильна. Если мы не хотим, чтобы над нами доминировали США, мы должны эффективно защищаться от практики США", - заявил Эрнст, добавив, что "американские компании понесли бы значительный ущерб, если бы Европа ангажировано выступила против санкций США", и хотя "этого никто не желает", однако "стало необходимым защищать наш суверенитет изо всех сил".
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"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против "Северного потока-2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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Северный поток — 2Бундестаг ГерманииГерманияРоссияСШАУкраинаВ мире
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