США возмущены убийством мирных протестующих в Ираке, заявил Помпео

"Мы возмущены насилием в городе Наджаф 5 февраля, в результате которого были убиты и ранены мирные демонстранты. Политические деятели, которые разжигают это насилие, и лидеры во власти, которые не предпринимают шагов для защиты прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны быть привлечены к ответственности. На сегодняшний день более 600 протестующих были убиты и тысячи ранены", - говорится в опубликованном заявлении Помпео.