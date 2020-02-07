США возмущены убийством мирных протестующих в Ираке, заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. США возмущены убийством мирных протестующих в иракском городе Наджаф, призывают власти привлечь виновных к ответственности, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Ранее иракские СМИ сообщали о гибели 11 человек в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака. Столкновения произошли на площади ас-Садрейн между демонстрантами и сторонниками влиятельного шиитского политика и религиозного лидера Муктады ас-Садра.
"Мы возмущены насилием в городе Наджаф 5 февраля, в результате которого были убиты и ранены мирные демонстранты. Политические деятели, которые разжигают это насилие, и лидеры во власти, которые не предпринимают шагов для защиты прав на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны быть привлечены к ответственности. На сегодняшний день более 600 протестующих были убиты и тысячи ранены", - говорится в опубликованном заявлении Помпео.
В этой связи США "настоятельно призывают правительство Ирака принять незамедлительные меры для привлечения к ответственности" виновных, отметил госсекретарь.
5 февраля, 22:48В Ираке в ходе столкновений пострадали более 80 человек
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября 2019 года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Иракский парламент 24 декабря 2019 года проголосовал за новый закон о выборах, принять который требовали протестующие в течение нескольких месяцев.