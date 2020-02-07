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Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом

04:48 07.02.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonСотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Сотрудники чистят колонну на станции Сусео в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 7 фев – РИА Новости. Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Южная Корея в четверг подтвердила еще пять новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, таким образом их общее количество на тот момент составляло 23, девять из них заразились в результате передачи вируса от человека к человеку. Два пациента выздоровели и были выписаны. Еще 264 человек проходят проверку, 1235 человек близко контактировали с зараженными и находятся в домашнем карантине под наблюдением. По данным министерства обороны еще 920 военнослужащих, которые посещали Китай, Гонконг или Макао, все еще остаются в карантине у себя дома или в военных частях.
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Новый 24-й зараженный был обнаружен среди эвакуированных из Уханя граждан, уточняется в сообщении. 28-летний южнокореец не был среди тех, кого по прилету отправили на проверку в связи с наличием повышенной температуры. Заболевание проявилось у него уже во время нахождения в месте временного проживания в Асане, куда власти поселили часть эвакуированных для карантина. После появления боли в горле ему сделали анализ и подтвердили наличие вируса. Теперь он изолирован в Центральном государственном медицинском центре.
До этого в Асане схожим образом был обнаружен 13-й зараженный. Он так же находился среди эвакуированных 368 граждан, прилетевших первым чартерным рейсом из Уханя. Заболевание проявилось у него уже во время нахождения в карантине.
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Утром 1 февраля в аэропорт Инчхона прибыл второй чартерный рейс с 333 гражданами Южной Кореи, эвакуированными из Уханя и его окрестностей. До этого 31 января первый рейс перевез еще 368 человек. Среди пассажиров первого рейса у 18 обнаружили повышенную температуру, поэтому они были сразу изолированы для проверки и лечения, но анализы не показали наличия у них нового вируса. Из числа эвакуированных на втором рейсе еще семь человек отправили на проверку, но тоже оказались здоровы.
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Оставшиеся граждане размещены в двухнедельный карантин в специально выделенных местах проживания в городах Асан и Чинчхон. Они живут в одиночных комнатах, а их состояние здоровья проверяют дважды в день.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 скончались. В связи с распространением болезни власти частично ограничили передвижение внутри страны.
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Распространение нового коронавирусаЮжная КореяИнчхонУханьВ мире
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