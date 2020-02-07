В Греции заявили, что надеются на улучшение отношений с Россией

АФИНЫ, 7 фев - РИА Новости. Греческая сторона не несет никакой ответственности за проблемы в отношениях с Греческая сторона не несет никакой ответственности за проблемы в отношениях с Россией и надеется на их улучшение, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью греческому общественному телевидению ERT

Журналисты сказали, что отношения с Россией были "не на лучшем уровне" при правительстве СИРИЗА и бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса и поинтересовались, улучшился ли сейчас климат в двусторонних отношениях.

"Я думаю, что были очень большие усилия во время моего визита в Москву и сердечной и длиннейшей, более пяти часов, беседы с господином (министром иностранных дел РФ Сергеем) Лавровым. Я думаю, что дело (Александра) Винника создало проблему. Это, с российской точки зрения, не работает положительно для греко-российских отношений. Думаю, однако, что и историческая глубина, и общность данных единоверцев будут работать в среднем времени на улучшение греко-российских связей. И мы стремимся к этому", - сказал министр.

На вопрос, находятся ли отношения между Россией и Грецией в этот момент на нулевой точке, Дендиас ответил: "Нет. Нет, нет".

Говоря о разногласиях между Московской патриархией и Константинополем, Дендиас заявил, что Греция не имеет отношения к этому.

"Концепция Московской патриархии как Третьего Рима известна. Мы все знаем ее. Но греческое государство не ввязывается в это. Мы ясно сказали русским это", - сказал Дендиас.

По его словам, Константинопольский патриарх Варфоломей не имеет отношения к греческому государству, он не является греческим гражданином.

"Но я сказал бы следующее. Если вы посмотрите обращение (президента РФ) Владимира Путина к новому послу Греции госпоже Нассике, вы увидите данные о потеплении, о котором я сказал", - сказал глава МИД.

Во время церемония вручения верительных грамот 5 февраля, президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу Греции в России Екатерини Нассике, выразил убеждение, что дальнейшее развитие взаимодействия между странами отвечает общим интересам и соответствует многовековым традициям дружбы и взаимной симпатии народов. По его словам, наряду с сотрудничеством в политике, экономике, энергетике, имеются хорошие возможности для расширения контактов в сфере туризма и культуры.

На вопрос, много ли время требуется для улучшения отношений, Дендиас ответил, что требуются совместные усилия.

Журналистка заметила, что две "колючки" в отношениях – "история мистера Биткойна", как в Греции называют Александра Винника, и религия – не могут уйти с повестки переговоров.

"Мы говорим о глубине отношений, которая, я думаю, могла бы окончательно повлиять и решить проблемы, за которые - России четко видит это - нет никакой ответственности греческой стороны", - ответил глава МИД Греции.

Проблемы в отношениях России и Греции появились летом 2018 года, когда Афины объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двоим. Россия ответила зеркально. При этом президент Путин заявил, что не было оснований для высылки российских дипломатов из Греции, обвинения в их адрес - "нонсенс и чушь".

В декабре 2019 года Греция, несмотря на протесты России, решила выдать российского специалиста по технологиям Александра Винника во Францию и затем в США, где его обвиняли в киберпреступности и работе на электронной бирже без лицензии США. При этом Винника в нарушение конституции Греции держали в предварительном заключении 30 месяцев без судебных решений и предъявления обвинений, хотя конституция ограничивает срок предварительного заключения 18 месяцами, и то в особых случаях. Винник отрицал все обвинения.

В судах неоднократно нарушались права Винника на справедливое судебное разбирательство, ему не давали выступить, не предоставляли переводы документов, подвергали психологическому давлению. Винник трижды проводил длительные голодовки. С 20 декабря 2019 года он объявил очередную голодовку, но, несмотря на это, 23 января 2020 года был экстрадирован во Францию.