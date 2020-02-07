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В США заявили, что КНР должна участвовать в соглашении по вооружениям
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РИА Новости

В США заявили, что КНР должна участвовать в соглашении по вооружениям

04:32 07.02.2020
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон считает, что у Китая, возможно, больше ракет, чем у России, поэтому он должен быть участником новых соглашений в области контроля над вооружениями, переговоры по которым начнутся уже скоро.
"Америка хочет пригласить Китай (к переговорам), и Россия согласилась, что Китай должен быть частью каких-либо соглашений по контролю над вооружениями", - сказала Хатчисон, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.
По ее словам, это должно касаться как стратегических, так и обычных видов вооружения.
"Что бы мы сейчас ни делали, это должно быть с участием Китая. Потому что у Китая сейчас, возможно, больше ракет, чем у России. И определенно у них (Китая) есть возможности, которые ставят их на более высокий уровень в том, что касается оружия массового поражения. Наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и к тому, чтобы попытаться задействовать Китай в соглашении нового уровня по контролю над вооружениями", - добавила постпред.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля
Вчера, 12:20
В Кремле прокомментировали заявление США о переговорах по вооружениям
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