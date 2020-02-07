В США заявили, что КНР должна участвовать в соглашении по вооружениям

"Америка хочет пригласить Китай (к переговорам), и Россия согласилась, что Китай должен быть частью каких-либо соглашений по контролю над вооружениями", - сказала Хатчисон, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.
По ее словам, это должно касаться как стратегических, так и обычных видов вооружения.
"Что бы мы сейчас ни делали, это должно быть с участием Китая. Потому что у Китая сейчас, возможно, больше ракет, чем у России. И определенно у них (Китая) есть возможности, которые ставят их на более высокий уровень в том, что касается оружия массового поражения. Наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и к тому, чтобы попытаться задействовать Китай в соглашении нового уровня по контролю над вооружениями", - добавила постпред.