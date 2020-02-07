Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T04:28+0300
https://ria.ru/20200207/1564376243.html
В Ярославле начнется суд по делу об избиении осужденного в колонии
https://cdn25.img.ria.ru/images/152512/25/1525122546_0:49:925:569_1036x0_80_0_0_2505cc42cb77f6a62372bd1e776482e0.jpg
РИА Новости

В Ярославле начнется суд по делу об избиении осужденного в колонии

04:28 07.02.2020
131
© Фото : Александр Степанов / "7×7"Исправительная колония №1 в Ярославле
Исправительная колония №1 в Ярославле
© Фото : Александр Степанов / "7×7"
Исправительная колония №1 в Ярославле. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу против 14 фигурантов резонансного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова состоится в Дзержинском суде Ярославля.
По словам пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, предварительное слушание назначено на 10.30, оно будет закрытым.
Автомобиль Следственного комитета РФ
28 января, 17:54
Участкового из Саранска будут судить за избиение задержанной
"На слушании, в частности, назначат дату первого судебного заседания по уголовному делу, а также всем подсудимым продлят сроки содержания на время рассмотрения дела в суде", - сказала Козлова РИА Новости.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года, после того как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники ФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
Первый фигурант дела об избиении Макарова был осужден 15 января: бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов получил четыре года колонии общего режима.
Статуя Фемиды
29 января, 17:59
Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
300000
Обсудить 0
Евгений МакаровДело о пытках в ярославской колонииФедеральная служба исполнения наказаний РФЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал свою встречу с главой МИД Мексики конструктивной
Мигранты около границы Сербии
СМИ: большая группа мигрантов требует прохода из Сербии в Венгрию
Площадь Конститущии в Мехико
Россия и Мексика соберут межправкомиссию по сотрудничеству
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Турецкий постпред в СБ ООН озвучил Дамаску предупреждение по Идлибу
Девушка с дипломом
Омбудсмен оценил идею закрыть "вузы-пустышки"
Человеческий мозг
Назван способ замедлить старение мозга
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме намерены продлить эксперимент по цифровому голосованию
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
На телеканале "1+1" заявили, что не записывали разговоры Гончарука
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Эмиссар ООН по Сирии в субботу посетит Тегеран
Статуя Фемиды
Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
Лавров: Мексике ничего не мешает стать непостоянным членом СБ ООН
Микроскоп
В Счетной палате оценили уровень финансирования науки в России
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
В США заявили, что КНР должна участвовать в соглашении по вооружениям
Саратов
В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты
Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
Вузы будут ориентироваться на экономику – эксперт об итогах Госсовета
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
06:24В правительстве предлагают упростить получение российского гражданства
06:18Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
06:08В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
05:59Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить
05:55Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
05:49Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
05:41Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
05:39Исследование показало, как авиакомпании подготовились к коронавирусу
05:38Назван способ замедлить старение мозга
05:33Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове
05:25Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
05:20Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
05:19Оперштаб по коронавирусу обсудит завышение аптеками цен на лекарства
05:16США заявили о поддержке Турции в их ответе на действия Дамаска
05:11Лавров пригласил своего мексиканского коллегу посетить Москву
05:04В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
04:59В посольстве пока не знают о состоянии россиян на лайнере в Японии
04:51США возмущены убийством мирных протестующих в Ираке, заявил Помпео
04:48Южная Корея подтвердила 24-й случай заражения коронавирусом
Лента новостейМолния