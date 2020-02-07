В Ярославле начнется суд по делу об избиении осужденного в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 фев - РИА Новости. Предварительное слушание по уголовному делу против 14 фигурантов резонансного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова состоится в Дзержинском суде Ярославля.
По словам пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, предварительное слушание назначено на 10.30, оно будет закрытым.
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"На слушании, в частности, назначат дату первого судебного заседания по уголовному делу, а также всем подсудимым продлят сроки содержания на время рассмотрения дела в суде", - сказала Козлова РИА Новости.
Исправительная колония №1 Ярославля получила печальную известность летом 2018 года, после того как "Новая газета" опубликовала представленное фондом "Общественный вердикт" видео с избиением Макарова. Было возбуждено уголовное дело, а ФСИН начала проверять по всей стране случаи применения насилия в колониях. По данному делу были арестованы 15 сотрудников колонии. Позже появилось еще одно видео, сделанное в колонии №1, на нем сотрудники ФСИН избивали осужденных. В общей сложности по всем эпизодам побоев в колонии были арестованы 20 человек.
Первый фигурант дела об избиении Макарова был осужден 15 января: бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов получил четыре года колонии общего режима.