В Ярославле начнется суд по делу об избиении осужденного в колонии

По словам пресс-секретаря Ярославского областного суда Ольги Козловой, предварительное слушание назначено на 10.30, оно будет закрытым.

"На слушании, в частности, назначат дату первого судебного заседания по уголовному делу, а также всем подсудимым продлят сроки содержания на время рассмотрения дела в суде", - сказала Козлова РИА Новости.