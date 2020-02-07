Лавров назвал свою встречу с главой МИД Мексики конструктивной

"Визит прошёл, я считаю, очень плодотворно. Мы провели очень конструктивные, полезные переговоры с моим мексиканским коллегой Эбрардом Касаубоном", - сказал он.

"Мы договорились сегодня с мексиканскими коллегами достойно отметить эту памятную дату. Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества во всех без исключения областях", - сказал он.

"Обсудили задачи развития и интенсификации политического диалога, в том числе на высоком и высшем уровне, условились активизировать работу по обогащению договорно-правовой базы, включая ускорение согласования документов, которые находятся на рассмотрении сторон. Среди них упомяну соглашение об открытии культурных центров, соглашение о сотрудничестве в мирном использовании космоса и соглашения между правоохранительными органами, которые имеют практическое значение для борьбы с терроризмом", - перечислил министр.