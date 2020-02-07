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Лавров назвал свою встречу с главой МИД Мексики конструктивной
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РИА Новости

Лавров назвал свою встречу с главой МИД Мексики конструктивной

04:19 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал конструктивными свои переговоры с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом в Мехико.
"Визит прошёл, я считаю, очень плодотворно. Мы провели очень конструктивные, полезные переговоры с моим мексиканским коллегой Эбрардом Касаубоном", - сказал он.
Лавров напомнил, что связи между Россией и Мексикой имеют давнюю историю - в декабре исполнится 130 лет с момента установления дипломатических отношений.
"Мы договорились сегодня с мексиканскими коллегами достойно отметить эту памятную дату. Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества во всех без исключения областях", - сказал он.
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"Обсудили задачи развития и интенсификации политического диалога, в том числе на высоком и высшем уровне, условились активизировать работу по обогащению договорно-правовой базы, включая ускорение согласования документов, которые находятся на рассмотрении сторон. Среди них упомяну соглашение об открытии культурных центров, соглашение о сотрудничестве в мирном использовании космоса и соглашения между правоохранительными органами, которые имеют практическое значение для борьбы с терроризмом", - перечислил министр.
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