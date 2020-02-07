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Россия и Мексика соберут межправкомиссию по сотрудничеству
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РИА Новости

Россия и Мексика соберут межправкомиссию по сотрудничеству

04:15 07.02.2020
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© Fotolia / dan talsonПлощадь Конститущии в Мехико
Площадь Конститущии в Мехико
© Fotolia / dan talson
Площадь Конститущии в Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев – РИА Новости. Заседание российско-мексиканской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Мехико в 2020 году, сказал глава МИД России Сергей Лавров.
Он напомнил, что последнее заседание комиссии прошло в декабре 2011 года.
"В целом наше общее мнение - необходимо диверсифицировать торгово-инвестиционные связи, в том числе активнее задействовать потенциал российско-мексиканской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству... Мы условились, что очередная сессия межправкомиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в текущем году здесь, в Мехико", - сказал он на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровМИД РФМексикаРоссияВ миреЭкономика
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