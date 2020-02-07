Россия и Мексика соберут межправкомиссию по сотрудничеству

"В целом наше общее мнение - необходимо диверсифицировать торгово-инвестиционные связи, в том числе активнее задействовать потенциал российско-мексиканской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству... Мы условились, что очередная сессия межправкомиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в текущем году здесь, в Мехико", - сказал он на пресс-конференции.