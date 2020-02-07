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https://ria.ru/20200207/1564375901.html
В Счетной палате оценили уровень финансирования науки в России
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РИА Новости

В Счетной палате оценили уровень финансирования науки в России

03:34 07.02.2020 (обновлено: 04:49 07.02.2020)
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CC0 / kkolosov / МикроскопМикроскоп
Микроскоп
CC0 / kkolosov / Микроскоп
Микроскоп. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Россия существенно отстаёт от ведущих стран мира по уровню финансированию научных исследований и разработок, и даже реализация нацпроекта "Наука" не изменит ситуацию, поскольку предусмотренные в рамках нацпроекта расходы на науку недостаточны для инновационного развития экономики, говорится в отчете Счетной палаты РФ.
Аудиторы проанализировали основные причины, сдерживающие научное развитие в РФ, и выяснили, что Россия входит в число мировых научных лидеров только по одному показателю: абсолютным масштабам занятости в науке. Численность российских исследователей в 2016 году составила 428,9 тысячи человек. Больше – только в Китае (почти 1,7 миллиона человек), США (1,4 миллиона человек) и Японии (665,6 тысячи человек).
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"По удельному весу затрат на науку в ВВП (1,1%) Россия существенно отстает от ведущих стран мира, находясь на 34 месте. Лидерами являются Израиль (4,25%), Республика Корея (4,24%), Швейцария (3,37%), Швеция (3,25%) и Тайвань (3,16%). США и Китай, имеющие наибольший объем внутренних затрат на ИР (исследования и разработки – ред.), по доле данных затрат в ВВП занимают соответственно 11 и 15 места (2,74% и 2,12%)", - говорится в отчете.
"Даже в условиях достижения целевых параметров национального проекта "Наука" расходы России на науку увеличатся к 2024 году только до 1,2% ВВП. При этом в Китае эти расходы составляют 2,1% ВВП, в США – 2,7% ВВП, в Германии – 2,9% ВВП", - отмечают аудиторы.
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СП приводит данные института ВЭБа, согласно которым, расходы на НИОКР могут обеспечить не более 0,15% потенциального роста ВВП в ближайшие 10–15 лет. "Что не соответствует задаче перехода к преимущественно инновационной модели развития", - уверены в СП.
Счетная палата не первый раз обращает внимание на недофинансирование науки. На совещании в Кремле в конце 2019 года глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, заявил о недостаточном финансировании всех отраслей, которые связаны с развитием человеческого капитала: по его словам, не во всех отраслях, которые упоминаются в нацпроектах, стоит ждать прорывного роста.
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
23 декабря 2019, 12:35Новый год—2020
Выбор РИА Новости: главные достижения российской науки 2019 года
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НацпроектыСчетная палата РФРоссияОбществоЭкономика
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