США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

"Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение. И в более общем плане вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле", — сообщил американский дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении "Роснефти" , если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы

Абрамс не предоставил детали, идет ли речь о введении санкций против "Роснефти", но отметил, что американские представители ранее уже отмечали "растущую роль" этой компании в Венесуэле. "Когда у нас будет соответствующее объявление, мы его сделаем. Но это не сегодня", — добавил он.

"Уже привыкли"

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико прокомментировал эти заявления Вашингтона.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", — сказал он.

Давление США на Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне. Он провел встречи с Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. В госдепе по итогам встречи заявили, что США "удвоят усилия" по смещению Мадуро с власти.

В среду представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней предпримет новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее минфин США расширил список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.