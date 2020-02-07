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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-07T04:41+0300
https://ria.ru/20200207/1564375866.html
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1036x0_80_0_0_02a0111d50cf830b672d9ac6cb03f0a4.jpg
РИА Новости

США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро

03:29 07.02.2020 (обновлено: 04:41 07.02.2020)
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил журналистам, что в России "скоро узнают", что поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро не останется безнаказанной.

"Как отметили несколько представителей администрации, русские могут скоро узнать, что их продолжающаяся поддержка Мадуро больше не будет бесплатной. Другие, которые продолжают извлекать выгоду от Мадуро или поддерживать его, должны учесть предостережение. И в более общем плане вы увидите шаги в предстоящие недели, которые продемонстрируют серьезность наших намерений по Венесуэле", — сообщил американский дипломат.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США готовы принять в ближайшее время меры в отношении "Роснефти", если она не изменит свою политику в отношении Венесуэлы.
Абрамс не предоставил детали, идет ли речь о введении санкций против "Роснефти", но отметил, что американские представители ранее уже отмечали "растущую роль" этой компании в Венесуэле. "Когда у нас будет соответствующее объявление, мы его сделаем. Но это не сегодня", — добавил он.

"Уже привыкли"

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Мехико прокомментировал эти заявления Вашингтона.

"Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли", — сказал он.

Стенд компании Роснефть
01:19
Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"

Давление США на Венесуэлу

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в настоящее время находится с визитом в Вашингтоне. Он провел встречи с Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. В госдепе по итогам встречи заявили, что США "удвоят усилия" по смещению Мадуро с власти.
В среду представитель американской администрации сообщил, что Вашингтон в ближайшие 30 дней предпримет новые действия в отношении Венесуэлы. Ранее минфин США расширил список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Стенд компании Роснефть на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
02:33
СМИ пишет об опасениях США из-за возможных санкций против "Роснефти"
1695233327
Обсудить 12
Попытка госпереворота в ВенесуэлеМинистерство финансов СШАНиколас МадуроРоснефтьГосударственный департамент СШАВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
В США вообще политики ничему не учатся. Их спасет только катастрофа или крах финансовой системы, так чтобы все у них с головы на ноги наконец то встало.
7 февраля, 03:43
Комментатор ТВ
1900001
Там на выборах похоже было, как у нас в Приморье... Вот народ и восстал...
7 февраля, 05:05
Ф.Ферапонтиков .
0000010
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